Βαλένθια όπως... Ρεάλ: Η δεύτερη φορά που γυρνάει σειρά playoffs από το 0-2

Ο Παναθηναϊκός δεν πήρε την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague μετά την τρίτη σερί ήττα από τη Βαλένθια, η οποία ολοκλήρωσε μία ιστορική ανατροπή στη σειρά των playoffs.

Οι Ισπανοί ανέτρεψαν το εις βάρος τους 0-2, κατακτώντας δύο νίκες στο ΟΑΚΑ και ακόμη μία στη Roig Arena, για να φτάσουν στο τελικό 3-2 και να εξασφαλίσουν το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας

Έτσι, η Βαλένθια έγινε μόλις η δεύτερη ομάδα στην ιστορία της EuroLeague που πετυχαίνει reverse sweep σε σειρά playoffs best-of-5, ακολουθώντας το παράδειγμα της Ρεάλ το 2023. Οι Μαδριλένοι είχαν βρεθεί τότε πίσω με 0-2 στη σειρά απέναντι στην Παρτίζαν, όμως κατάφεραν να ανατρέψουν την κατάσταση με δύο διαδοχικές νίκες στο Βελιγράδι και μία ακόμη στο πέμπτο παιχνίδι στην έδρα τους, κατακτώντας μάλιστα το τρόπαιο της EuroLeague στη συνέχεια.

Οι δύο ισπανικές ομάδες θα συναντηθούν πλέον στο Final Four της Αθήνας, που θα διεξαχθεί από τις 22 έως τις 24 Μαΐου, διεκδικώντας θέση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

