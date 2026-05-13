«Χρυσή» η Πασχαλίδου στην Αστάνα

Η Δώρα Πασχαλίδου πρόσθεσε ακόμη μία σπουδαία διάκριση στην καριέρα της, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο IBSA Judo Grand Prix 2026 που πραγματοποιήθηκε στην Αστάνα του Καζακστάν.

Η 29χρονη Ελληνίδα παραολυμπιονίκης επιβεβαίωσε ξανά την υψηλή της αγωνιστική αξία, συνεχίζοντας με σταθερότητα τις επιτυχίες σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις.

Η Πασχαλίδου, η οποία είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού στην κατηγορία των 70 κιλών, συνεχίζει να βρίσκεται ανάμεσα στις κορυφαίες αθλήτριες του κόσμου στο παρα-τζούντο.

Στο πλούσιο παλμαρέ της ξεχωρίζουν ακόμη το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ρότερνταμ το 2023 στην κατηγορία J1 -70 κιλών, αλλά και το χάλκινο στο Ευρωπαϊκό του Κάλιαρι το 2022. Παράλληλα, τον περασμένο Μάρτιο είχε ανέβει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο Παγκόσμιο Κύπελλο παρα-τζούντο της Τιφλίδας.