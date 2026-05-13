Ξεκίνημα σοκ για τη Φενέρ: Βρέθηκε να χάνει στο γήπεδό της… 1-24 από τη Μπεσίκτας!

Σοκαριστικό ξεκίνημα στο παιχνίδι της Φενέρμπαχτσε κόντρα στην Μπεσίκτας, με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να βρίσκεται πίσω στο σκορ με 1-24!

Aπίθανα πράγματα στο «Ülker Sports and Events Hall», με τη Φενέρμπαχτσε στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής τoυ τουρκικού πρωταθλήματος να ξεκινάει το ματς απέναντι στην Μπεσίκτας και να βρίσκεται πίσω στο 8' με σκορ 1-24!

Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους έδειχνε ανήμπορη να βρει τον δρόμο προς το καλάθι, με το συγκρότημα του Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς από την άλλη να κάνει πάρτι και με το «καλημέρα» στην αναμέτρηση να παίρνει διαφορά 23 πόντων μέσα στην έδρα της αντιπάλου του Ολυμπιακού στον ημιτελικό του Final Four, Φενέρμπαχτσε.

Η λήξη μάλιστα της πρώτης περιόδου βρήκε την Μπεσίκτας μπροστά με 9-26!