Στο γεύμα του Παναθηναϊκού ο Γιαννακόπουλος, πριν το ματς με τη Βαλένθια (vid)

Το παρών στο γεύμα του Παναθηναϊκού έδωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, εμψυχώνοντας τους παίκτες ενόψει του Game 5 με τη Βαλένθια.

Στη Βαλένθια βρίσκεται ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για να στηρίξει την προσπάθεια του Παναθηναϊκού Aktor ενόψει του κρίσιμου Game 5 με την ισπανική ομάδα. Ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ δεν έχει δικαίωμα να βρεθεί στο γήπεδο απόψε, ωστόσο έδωσε το παρών στο μεσημεριανό γεύμα της ομάδας, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με όλους και να τους εμψυχώσει, λίγες ώρες πριν από το παιχνίδι που θα κρίνει το εισιτήριο για το Final 4 της Euroleague.

Η ανάρτηση της «πράσινης» ΚΑΕ:

«Παρά το γεγονός ότι του έχει απαγορευτεί η είσοδος στο γήπεδο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να παρευρεθεί στην κρίσιμη αποψινή αναμέτρηση, ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος ταξίδεψε στη Βαλένθια, προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό των παικτών και του προπονητικού επιτελείου του Παναθηναϊκού AKTOR. Μάλιστα, έδωσε το «παρών» στο μεσημεριανό γεύμα της ομάδας, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με όλους και να τους εμψυχώσει λίγες ώρες πριν από το Game 5 με τη Valencia Basket ☘️».