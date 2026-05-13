«Magic Euroleague» μέσα από την «Roig Arena»!

Μία ακόμη πλούσια εκπομπή έρχεται σήμερα το βράδυ στη Web Tv του SDNA μετά το ματς του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια.

Τις τρεις ομάδες του φάιναλ-φορ τις ξέρουμε. Σήμερα θα μάθουμε την τέταρτη: Βαλένθια ή Παναθηναϊκός; Στις 22.00 ξεκινάει το πολύ μεγάλο παιχνίδι και μένει να δούμε ποια ομάδα θα τα καταφέρει.

Μετά το ματς των «πρασίνων» θα υπάρχει πλούσια «Magic Euroleague» μέσα μάλιστα από την «Roig Arena», εκεί, όπου θα είναι για λογαριασμό του SDNA ο Γιώργος Ζάκκας.

Αναλύσεις, ειδήσεις και παρασκήνιο θα συνθέσουν το μενού μίας ακόμη ενδιαφέρουσας εκπομπής.

Μείνετε συντονισμένοι, τα πλέι-οφ τελειώνουν, οι «Magic Euroleague» συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.