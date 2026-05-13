Ένα ματς πριν το ντέρμπι τίτλου η Χαρτς, 11 σερί νίκες η Μπαρτσελόνα

Δύο αγωνιστικές απομένουν για την ολοκλήρωση της Πρέμιερ Σκωτίας και η πρωτοπόρος Χαρτς φιλοξενεί τη Φόλκερκ. Στην τελευταία τριάδα βρίσκεται η Αλαβές, η οποία για την 36η ημέρα της La Liga υποδέχεται την πρωταθλήτρια από την περασμένη εβδομάδα Μπαρτσελόνα.

Τρεις νίκες και μία ισοπαλία φέτος για τη Χαρτς απέναντι στη Φόλκερκ. Το «Χ» ήταν στο Κύπελλο, με τη φιλοξενούμενη να παίρνει την πρόκριση στα πέναλτι.

Το να κατακτήσει η Χαρτς το πρώτο της πρωτάθλημα μετά το 1960 μπορεί να επιτευχθεί με δύο νίκες στα ισάριθμα εναπομείναντα ματς. Μπορεί επίσης να γίνει με νίκη απόψε επί της Φόλκερκ και ισοπαλία το Σάββατο στο «Σέλτικ Παρκ» με τη Σέλτικ, η οποία έχει σημειώσει 5 σερί νίκες και έχει πλησιάσει στον έναν βαθμό. Η Χαρτς επικράτησε στους 6 πιο πρόσφατους εντός έδρας αγώνες της, ενώ παραμένει αήττητη στο «Τάινκαστλ», με 14 νίκες και 4 ισοπαλίες. Η Φόλκερκ τα πήγε πολύ καλά φέτος, στην πρώτη της συμμετοχή στην Πρέμιερ μετά από 15 χρόνια. Η παρουσία της στην πρώτη εξάδα αποτελεί το καλύτερο πλασάρισμα της ιστορίας της εδώ και 31 χρόνια. Στο ματς του Σαββάτου με τη Χιμπέρνιαν είχε το 68% κατοχή, αλλά το 0-3 που διαμορφώθηκε στο πρώτο 40λεπτο ήταν δύσκολο να ανατραπεί (1-3). Βρήκε δίχτυα στις 6/9 τελευταίες επισκέψεις της στην έδρα της Χαρτς. Τα 5 συνεχόμενα ο G/G της Χαρτς σε συνδυασμό με δυναμική και το κίνητρό της συνθέτουν ένα καλοπληρωμένο combo.

Η Αλαβές προηγήθηκε με πέναλτι στο 51’ του εκτός έδρας αγώνα με την Έλτσε, όμως η αντίπαλος ισοφάρισε ένα εικοσάλεπτο αργότερα και άφησε έτσι την Αλαβές στη 19η θέση της βαθμολογίας, μετά και τη χθεσινή νίκη της Λεβάντε επί της Θέλτα. Την Κυριακή πάει στην έδρα της ουραγού Οβιέδο, ενώ την τελευταία αγωνιστική υποδέχεται τη Βαγιεκάνο, η οποία πιθανόν να έχει το μυαλό της στον τελικό του Κόνφερενς Λιγκ τέσσερις μέρες μετά. Υπάρχουν επομένως ελπίδες σωτηρίας, ακόμη και αν δεν τα καταφέρει απόψε. Απών παραμένει ο Αργεντινός επιθετικός Μπόγιε (11 γκολ). Με γκολ στο 9’ και το 18’ η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 2-0 της Ρεάλ Μαδρίτης και κατέκτησε τον τίτλο απέναντι στη μεγάλη της αντίπαλο. Επέστρεψε μετά από 7 ματς ο επιθετικός Ραφίνια (19 γκολ) αλλά δέχτηκε κίτρινη κάρτα και θα απουσιάσει. Λείπει και ο Γιαμάλ (24 γκολ).

Η Μπαρτσελόνα έρχεται από 11 σερί νίκες στη La Liga και παρότι είναι πλέον χωρίς βαθμολογική ανάγκη, έχει τη δυναμική για να συνεχίσει την εντυπωσιακή πορεία της. Εννέα σερί G/G για την Αλαβές, αλλά και 6 στα 9 πιο πρόσφατα με την πρωταθλήτρια.

880. ΧΑΡΤΣ - ΦΟΛΚΕΡΚ 1&G 3,00

882. ΑΛΑΒΕΣ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2&G 3,25

