Τα τηλεοπτικά δικαιώματα φέρνουν… χρυσάφι στη La Liga: «42 εκατ. ευρώ μόνο από την άνοδο»

Ο Χαβιέρ Τέμπας υπερασπίστηκε τα αμφιλεγόμενα ωράρια της La Liga, συνδέοντάς τα άμεσα με τα τεράστια έσοδα των συλλόγων από τα τηλεοπτικά δικαιώματα και τη διεθνή απήχηση του ισπανικού πρωταθλήματος. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η συζήτηση για τα τηλεοπτικά δικαιώματα, τα ωράρια αγώνων και τη μάχη της La Liga απέναντι στην Premier League άνοιξε ξανά στην Ισπανία, με πρωταγωνιστή τον πρόεδρο της διοργανώτριας αρχής, Χαβιέρ Τέμπας. Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Europea del Atlántico, μαζί με τον πρόεδρο της Ράθινγκ Σανταντέρ, Μανόλο Ιγκέρα, ο ισχυρός άνδρας της La Liga έδωσε έμφαση στο οικονομικό αποτύπωμα που έχουν τα τηλεοπτικά δικαιώματα ακόμη και για ομάδες που μόλις ανεβαίνουν κατηγορία.

Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ήταν η ίδια η Ράσινγκ Σανταντέρ. Ο Τέμπας αποκάλυψε ότι σε περίπτωση ανόδου στη La Liga, ο σύλλογος θα εισπράξει περίπου 42 εκατ. ευρώ την πρώτη χρονιά μόνο από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Αν καταφέρει να παραμείνει στην κατηγορία, τα έσοδα μπορούν να φτάσουν τα 50 εκατ. ευρώ την επόμενη σεζόν.

Η αναφορά αυτή έγινε σε αντιπαραβολή με τη γαλλική αγορά. Ο Ιγκέρα αποκάλυψε ότι πρόσφατα συναντήθηκε με πρόεδρο μεσαίας ομάδας της Ligue 1, ο οποίος του εξήγησε ότι ο σύλλογός του θα λάβει μόλις 3,5 εκατ. ευρώ από τηλεοπτικά δικαιώματα την επόμενη περίοδο. Η διαφορά είναι χαοτική και αποτυπώνει τη δύναμη της διεθνούς εμπορικής εκμετάλλευσης της La Liga.

Τα ωράρια για… την Ιαπωνία και οι αντιδράσεις

Η συζήτηση πήγε αναπόφευκτα και στα αμφιλεγόμενα ωράρια αγώνων, τα οποία προκαλούν αντιδράσεις από φιλάθλους και οργανωμένους. Αφορμή αποτέλεσε αγώνας της Ράσινγκ Σανταντέρ με την Ουέσκα που διεξήχθη στις 14:00 ανήμερα της Γιορτής της Μητέρας στην Ισπανία, προκαλώντας έντονη δυσαρέσκεια.

Ο Τέμπας υπερασπίστηκε τη στρατηγική της λίγκας, εξηγώντας ότι τα μεσημεριανά παιχνίδια εξυπηρετούν αγορές όπως η Ιαπωνία και γενικότερα την ασιατική τηλεοπτική ζώνη. Μάλιστα ανέφερε πως τέτοιες ώρες βοηθούν και στην παρουσία οικογενειών και ανηλίκων στα γήπεδα.

Παράλληλα, τόνισε ότι η κατάρτιση του προγράμματος είναι εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία. Σύμφωνα με τον ίδιο, η La Liga λαμβάνει υπόψη τοπικές γιορτές, μαραθωνίους, δημόσια έργα, αστυνομική διαθεσιμότητα και δεκάδες άλλους παράγοντες πριν οριστικοποιήσει ώρες και ημέρες αγώνων.

Η Premier League χάνει χρήματα, η La Liga σφίγγει τα λουριά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και οι τοποθετήσεις για τα οικονομικά μοντέλα των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Ο Τέμπας επανέλαβε ότι η Premier League παραμένει οικονομικά πανίσχυρη, αλλά λειτουργεί με ζημιές που αγγίζουν τα 1,5 δισ. ευρώ συνολικά.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, η La Liga επιμένει σε αυστηρούς περιορισμούς μισθολογικού κόστους και οικονομικού ελέγχου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της λίγκας, το ισπανικό ποδόσφαιρο «καθάρισε» οικονομικά τα τελευταία χρόνια επειδή εφαρμόστηκε το μοντέλο «ξοδεύεις ό,τι έχεις».

Η συζήτηση περιλάμβανε και το VAR, με τον Τέμπας να παραδέχεται ότι «η Ισπανία δεν βρίσκεται στην αριστεία της διαιτησίας». Επιβεβαίωσε επίσης ότι από τη νέα σεζόν η τεχνολογία θα αναβαθμιστεί, με μπάλα που θα περιλαμβάνει ειδικό τσιπ για ακριβέστερο έλεγχο φάσεων οφσάιντ.

Το πλάνο για αγώνα στο Μαϊάμι και η μάχη κατά της πειρατείας

Ο πρόεδρος της La Liga επανέφερε και το θέμα διεξαγωγής επίσημου αγώνα στις ΗΠΑ, πιθανότατα στο Μαϊάμι, αν και ξεκαθάρισε πως προς το παρόν κάτι τέτοιο θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί «κάνουν πιο εύκολο να παίξεις στη Σελήνη».

Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα στη μάχη κατά της πειρατείας, η οποία αποτελεί κεντρικό μέτωπο για τη La Liga τα τελευταία χρόνια. Η ισπανική λίγκα θεωρεί ότι η παράνομη μετάδοση αγώνων στερεί εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από το οικοσύστημα του ποδοσφαίρου και επηρεάζει άμεσα τη δυνατότητα των συλλόγων να παραμένουν ανταγωνιστικοί.

Follow_Μιντιάρχη 👈