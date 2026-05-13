«Βάφτηκε» πορτοκαλί η «Roig Arena»: 16.000 μπλούζες στις κερκίδες (vid)

Σε λίγες ώρες (22:00) η Βαλένθια θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό AKTOR στην «Roig Arena» για το κρίσιμο Game 5 των play-offs της Euroleague.
Οι «Νυχτερίδες» έχουν βάλει 16.000 πορτοκαλί μπλούζες στα καθίσματα του γηπέδου, με την φιγούρα του Πέδρο Μαρτίνεθ και το μήνυμα: «Θα είναι μακρύς ο δρόμος».
Μάλιστα, στην ανάρτησή της η ισπανική ομάδα κάλεσε τους οπαδούς της να δώσουν από νωρίς το «παρών».
Δείτε την ανάρτηση:
Un poquito de vídeo bonito 🧡 pic.twitter.com/CvEOCLxu0l— Valencia Basket Club (@valenciabasket) May 13, 2026