«Βάφτηκε» πορτοκαλί η «Roig Arena»: 16.000 μπλούζες στις κερκίδες (vid)

16.000 πορτοκαλί μπλούζες βρίσκονται στις κερκίδες της «Roig Arena» ενόψει του Game 5 της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Σε λίγες ώρες (22:00) η Βαλένθια θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό AKTOR στην «Roig Arena» για το κρίσιμο Game 5 των play-offs της Euroleague.

Οι «Νυχτερίδες» έχουν βάλει 16.000 πορτοκαλί μπλούζες στα καθίσματα του γηπέδου, με την φιγούρα του Πέδρο Μαρτίνεθ και το μήνυμα: «Θα είναι μακρύς ο δρόμος».

Μάλιστα, στην ανάρτησή της η ισπανική ομάδα κάλεσε τους οπαδούς της να δώσουν από νωρίς το «παρών».

