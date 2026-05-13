Εκτός Roland Garros ο Μουζέτι

Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι που εξέφρασε ο Λορέντζο Μουζέτι (Νο.10) μετά την ήττα του από τον Κάσπερ Ρουντ στη φάση των «16» της Ρώμης.

«Μετά τον χθεσινό αγώνα, υποβλήθηκα σε ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν τραυματισμό στον ορθό μηριαίο, κάτι που απαιτεί αρκετές εβδομάδες ξεκούρασης και αποκατάστασης», ανέφερε ο Μουζέτι σε δήλωση που δημοσίευσε στο Instagram. «Δυστυχώς, αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορέσω να αγωνιστώ στο Αμβούργο και στο Roland Garros-μια είδηση που είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να αποδεχτώ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κόσμο της Ρώμης για την απίστευτη στήριξή του. Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που, παρότι δεν ήμουν στο 100%, επέλεξα να μπω στο γήπεδο και να δώσω τα πάντα στο τουρνουά της πατρίδας μου».

Ο Μουζέτι έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς από το ξεκίνημα της σεζόν. Στο Australian Open προηγούνταν του Νόβακ Τζόκοβιτς με 2-0 σετ, πριν αναγκαστεί να εγκαταλείψει λόγω προβλήματος στο πόδι. Στη συνέχεια τέθηκε εκτός και από το Miami Masters εξαιτίας τραυματισμού στο χέρι.

Πέρυσι έκανε την πρώτη του είσοδο στο Top 10, ενώ κατάφερε να εξασφαλίσει και την πρώτη του παρουσία στο ATP Finals. Eίχε φτάσει και ως τα ημιτελικά του Roland Garros, κάτι που σημαίνει ότι η φετινή απουσία του θα φέρει μεγάλη απώλεια βαθμών.

Τη θέση του στο κυρίως ταμπλό θα πάρει ο Σταν Βαβρίνκα, οπότε ελευθερώνεται μια wild card για τη διοργάνωση.