Hellenic Train: Ακινητοποίηση αμαξοστοιχίας στην Οινόη λόγω φωτιάς

Διακόπηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Οινόη - Χαλκίδα από τις 14:30 με εντολή της Πυροσβεστικής και του ΟΣΕ εξαιτίας πυρκαγιάς στην περιοχή, πλησίον της γραμμής όπως ενημερώνει η Hellenic Train.

Σε ανακοίνωσή της η Hellenic Train ενημερώνει ότι λόγω του συμβάντος, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1546 (Αθήνα – Χαλκίδα) ακινητοποιήθηκε στον Σταθμό Οινόης.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, οι επιβάτες της ανωτέρω αμαξοστοιχίας μεταφέρονται με λεωφορεία της Hellenic Train στον τελικό τους προορισμό.

Επιπλέον, το δρομολόγιο 1551 (Χαλκίδα – Αθήνα) θα πραγματοποιηθεί με λεωφορείο στο τμήμα Χαλκίδα – Οινόη, ενώ από τον Σταθμό Οινόης οι επιβάτες θα συνεχίσουν το ταξίδι τους με αμαξοστοιχία προς Αθήνα.

Αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις δρομολογίων στη γραμμή Αθήνα – Χαλκίδα – Αθήνα.

Η Hellenic Train όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Υποδομής και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.

Πηγή: cnn.gr