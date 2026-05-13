Τάνη στο SDNA: «Ανατριχιαστικό να βλέπεις όλο αυτό τον κόσμο να πανηγυρίζει για την ομάδα σου»

Όχι ένα αλλά πολλά λιθαράκια έβαλε η Ευαγγελία Τάνη στην κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον Παναθηναϊκό. Η νεαρή πασαδόρος έζησε μια σεζόν γεμάτη πάθος και όμορφες στιγμές με το φινάλε να είναι γεμάτο χαμόγελα και με ένα βασικό συστατικό επιτυχίας, την εμπιστοσύνη.

Η Ευαγγελία Τάνη στα 22 της έχει ήδη προλάβει να χτίσει ένα δυνατό βολεϊκό βιογραφικό καθώς πέρα από τον Άρη πρόλαβε να περάσει και από τους δύο αιώνιους. Ωστόσο αυτή ήταν η χρονιά που έκανε το μεγάλο βήμα. Μεγάλο βήμα καθώς παρουσιάστηκε καλύτερη από ποτέ στον αγωνιστικό χώρο και φυσικά γιατί ολοκλήρωσε τη σεζόν ως πρωταθλήτρια Ελλάδας για πρώτη φορά και έχοντας και ένα πολύτιμο ασημένιο μετάλλιο Challenge Cup.

Η νεαρή διεθνής πασαδόρος μίλησε για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αλλά και για τα μοναδικά συναισθήματα που συνόδευσαν όλους αυτούς τους μήνες.

Τι σκέφτεσαι όταν γυρνάς στο σπίτι ως πρωταθλήτρια;

Περνάνε πολλές σκέψεις από το μυαλό. Περνάει όλη η χρονιά από μπροστά σου, ο τελευταίος πόντος του τελικού, όλες οι στιγμές που πέρασες με τις συμπαίκτριές σου. Είναι συγκινητική στιγμή να παίρνεις έναν τόσο μεγάλο τίτλο και η αλήθεια είναι ότι το χαρήκαμε πολύ.

Στο πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα των τελευταίων χρόνων μοιάζατε να κάνετε περίπατο. Ισχύει αυτό;

Η αλήθεια είναι πως αν κάποιος δει τις νίκες μας θα θεωρήσει ότι ο Παναθηναϊκός πήρε εύκολα το πρωτάθλημα. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά και η κατάκτηση του πρωταθλήματος δεν ήταν ούτε θέμα τύχης ούτε μόνο ικανοτήτων. Ήταν θέμα πολύ σκληρής δουλειάς του προπονητή μας και των αθλητριών. Δουλέψαμε πάρα πολύ για να πετύχουμε όσα πετύχαμε και ήταν μια πολύ όμορφη χρονιά.

Ποιο ήταν το παιχνίδι της χρονιάς;

Ο τελικός του ευρωπαϊκού ήταν σίγουρα το παιχνίδι της χρονιάς. Παρά την ήττα ήταν δύο παιχνίδια πολύ δυνατά και σίγουρα είναι παιχνίδια που δε τα ζεις κάθε μέρα.

Το συναίσθημα από τον τελικό της Γλυφάδας περιγράφεται με λόγια;

Είναι εμφανές πόσο ο κόσμος του Παναθηναϊκού αγαπάει την ομάδα. Αυτό δεν το έχω συναντήσει σε άλλη ομάδα, ο κόσμος ήταν πάντα δίπλα μας. Είναι σαν να υπάρχει ένας έβδομος παίκτης στον αγωνιστικό χώρο, μας έδινε τεράστια ώθηση, ενέργεια και δύναμη. Είναι ανατριχιαστικό να βλέπεις όλο αυτό τον κόσμο να πανηγυρίζει για την ομάδα σου.

Η επιτυχία είναι θέμα εμπιστοσύνης;

Υπήρχε μεγάλη εμπιστοσύνη μέσα στην ομάδα, από το staff, τον προπονητή μέχρι τις παίκτριες μεταξύ μας. Από το πρώτο παιχνίδι μέχρι το τελευταίο λειτουργήσαμε σαν ενιαίο σύνολο και αυτό έκανε κάθε αντίπαλο να μοιάζει πιο διαχειρίσιμος. Σε κανένα παιχνίδι δεν παίζαμε σαν μονάδες. Ήμασταν ομάδα από την αρχή μέχρι το τέλος.

Συγκρίνεται αυτή η σεζόν σου με κάποια άλλη;

Δε συγκρίνεται γιατί η φετινή ήταν από τις πιο αγαπημένες μου. Υπήρχε πολύ καλό κλίμα, η σχέση με τον προπονητή ήταν γεμάτη εμπιστοσύνη, πετύχαμε πολλά πράγματα και παίξαμε τελικό ευρωπαϊκού και πήραμε το πρωτάθλημα. Ήταν μια πολύ όμορφη και παραγωγική σεζόν οπότε δεν μπορώ να τη συγκρίνω με κάποια άλλη.

Τα ματς με τον Πανιώνιο ήταν τα καλύτερά σας αυτή τη χρονιά;

Νομίζω πως τα παιχνίδια με τον Πανιώνιο ήταν τα καλύτερά μας. Από το πρώτο που ήταν και πιο απλό, αυτό για το πρωτάθλημα, μέχρι τους ημιτελικούς του ευρωπαϊκού ήταν όλα πολύ δυνατά ματς. Ο Πανιώνιος ήταν μια πολύ αξιόλογη και δυνατή ομάδα αλλά εμείς δώσαμε την ψυχή μας και ξεπεράσαμε τα όριά μας για να νικήσουμε τον Πανιώνιο.

Ήταν το μεγαλύτερο step up της καριέρας σου ως τώρα αυτή η σεζόν;

Θεωρώ ότι αυτή η χρονιά ήταν ένα μεγάλο step up και αυτό το χρωστάω στον προπονητή μου μέσα από το χρόνο που μου έδωσε και από την ατομική δουλειά που κάναμε στην προπόνηση. Το να σε εμπιστεύεται ο προπονητής σου είναι ένα από τα μεγαλύτερα εφόδια που μπορείς να έχεις στον αθλητισμό. Μέσα από αυτό μπορείς να εξελιχθείς, αποκτάς αυτοπεποίθηση και βελτιώνεται πολύ πιο γρήγορα.

Πότε καθιερώθηκε η σέλφι της νίκης;

Η πρώτη σέλφι ήρθε στον τελικό σε ένα τουρνουά που παίξαμε στην Ιταλία κόντρα στην Κονελιάνο. Εκεί ήρθε η πρώτη φωτογραφία χωρίς να ξέρουμε τι είναι. Αν δει κανείς την πρώτη και την τελευταία σέλφι θα δει τεράστια διαφορά γιατί σιγά σιγά αρχίζαμε να πανηγυρίζουμε, να σπρώχνουμε η μία την άλλη. Ήταν κάτι σαν το γούρι μας.

Πως είναι να παίζεις κόντρα στην Κονελιάνο;

Είναι τιμή θα έλεγα το να παίζεις απέναντι σε τέτοιες παίκτριες. Όλες ήμασταν ενθουσιασμένες. Το να ξεκινάει η χρονιά με ένα τέτοιο τουρνουά μας δίνει όρεξη και διάθεση για τη συνέχεια.

Πότε νιώσατε ότι «αγκαλιάζετε» το πρωτάθλημα;

Αυτή η σκέψη περνάει συχνά από το μυαλό ειδικά όταν είσαι αήττητος. Προσπαθούσαμε, όμως, να είμαστε προσηλωμένες στο στόχο μας γιατί ήταν ένα πολύ περίεργο πρωτάθλημα που ανά πάσα στιγμή κάθε ομάδα μπορούσε να διεκδικήσει τον τίτλο.

Τι ρόλο έπαιξε η ήττα από τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο;

Ήταν μια ήττα τη στιγμή που δεν έπρεπε να γίνει γιατί θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε και αυτό τον τίτλο. Διατηρήσαμε την ψυχραιμία μας και συνεχίσαμε τη σκληρή δουλειά γιατί είχαμε ακόμα μπροστά μας το στόχο του ευρωπαϊκού και τον στόχο του πρωταθλήματος.

Παπαγεωργίου, Ρόγκα, Χατζηευστρατιάδου. Ποια ήταν η ψυχή του πάρτι στα αποδυτήρια;

Η αλήθεια είναι πως στα αποδυτήρια υπήρχαν πολλές παίκτριες γεμάτες ενέργεια. Μια από αυτές ήταν σίγουρα η Χατζηευστρατιάδου, τρελή με την καλή έννοια αλλά και η Παπαγεωργίου. Ήταν πολλοί χαρακτήρες γεμάτοι ενέργεια σε αυτή την ομάδα.

Ευχαριστούμε την επίσης πρωταθλήτρια Ελλάδας με τη φανέλα του Παναθηναϊκού Άντζελα Παπά για την υπέροχη φιλοξενία στο The Other Coffee στο Περιστέρι.