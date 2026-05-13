Χωρίς Φουρνιέ, Χολ και Βεζένκοφ ο Ολυμπιακός κόντρα στον Κολοσσό

Χωρίς τους Εβάν Φουρνιέ. Ντόντα Χολ και Σάσα Βεζένκοφ θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός κόντρα στον Κολοσσό (17:00) για το Game 1 της σειράς των play-off.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο ΣΕΦ τον Κολοσσό Ρόδου (17:00) στο Game 1 της σειράς των play-off της GBL, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να βλέπει τρεις απουσίες στο απουσιολόγιο του.

Συγκεκριμένα εκτός από την αναμέτρηση έμειναν ο Εβάν Φουρνιέ, ο Ντόντα Χολ και ο Σάσα Βεζένκοφ, με τον Βούλγαρο φόργουορντ να ταλαιπωρείται από ένα σφίξιμο στο δεξί πόδι, χωρίς ωστόσο η κατάσταση του να εμπνέει ανησυχία.

Αναλυτικά η 11άδα του Ολυμπιακού: Τόμας Ουόκαπ, Μόντε Μόρις, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Φρανκ Νιλικίνα, Όμηρος Νετζήπογλου, Κώστας Παπανικολάου, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Τάισον Ουόρντ,