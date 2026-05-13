Σε σοκ η Εφές: Προπονητής υπέστη έμφραγμα μετά από προπόνηση και δίνει μάχη για τη ζωή του

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ο προπονητής αθλητικής κατάστασης της Αναντολού Εφές, Σερχάτ Γκιουνές, υπέστη έμφραγμα μετά από προπόνηση της ομάδας

Σε απόλυτο σοκ βρίσκεται η Εφές. Όπως αναφέρουν τουρκικά μέσο προπονητής αθλητικής κατάστασης του συλλόγου, Σερχάτ Γιουνές, υπέστη έμφραγμα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Μετά από προπόνηση η καρδιά του 40χρονου, σταμάτησε να χτυπάει και σωριάστηκε στο έδαφος. Αμέσως, ο Σερχάν Ανταλάγι, γενικός γραμματέας της τουρκικής Ομοσπονδίας μπάσκετ, ο οποίος είναι γιατρός και βρισκόταν στον χώρο, έσπευσε να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο στο γήπεδο.

Σύμφωνα με πηγές από νοσοκομείο της περιοχής, οι γιατροί πρόκειται να επιχειρήσουν να τον ξυπνήσουν αύριο και παραμένουν σχετικά αισιόδοξοι από τις πρώτες εκτιμήσεις που έχουν και τις ενδείξεις της κατάστασής του. Ο Γιουνές, υπήρξε επαγγελματίας παίκτης μπάσκετ για 15 χρόνια και την τελευταία τριετία, εργάζεται στην Αναντολού ςφές.