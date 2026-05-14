Σύζυγος Ναν: «Μια κακή βραδιά δεν σβήνει το ιστορικό ενός πρωταθλητή» - To μήνυμα στη Θύρα 13

Η σύζυγος του Κέντρικ Ναν, μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από την Βαλένθια, έστειλε το μήνυμά της μέσα από τα social media, με δύο αναρτήσεις, μια για τον σύντροφό της και μια για την Θύρα 13.

Αναλυτικά το μήνυμα της συζύγου του Κέντρικ Ναν:

«Η πίεση δημιουργεί διαμάντια. Ο κόσμος ξεχνάει γρήγορα, αλλά οι θρύλοι δεν εξαφανίζονται μετά από μια στιγμή. MVP. Πρωταθλητής. Δοκιμασμένος. Τα στάνταρ γίνονται υψηλότερα όταν έχεις καταφέρει αυτά που ο περισσότερος κόσμος ονειρεύεται. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Μια κακή βραδιά δεν μπορεί ποτέ να σβήσει το ιστορικό ενός πρωταθλητή. Ακόμα αυτός. Πάντα θα είναι.

Για την Θύρα 13... Αν γυρνούσαμε πίσω τον χρόνο και είχαμε την ευκαιρία να επιλέξουμε μια ομάδα στην Ευρώπη, δεν υπάρχει άλλο μέρος που θα προτιμούσαμε να είμαστε. Μια από τις πιο παθιασμένες, πιστές και ενθουσιώδεις βάσεις οπαδών στον κόσμο. Έχουμε ήδη κερδίσει. Ένα πρωτάθλημα δεν μπορεί ποτέ να διαγραφεί.

Ας παλέψουν οι άλλοι για αυτό που εμείς έχουμε ήδη ζήσει. Αυτό είναι το μπάσκετ. Ο Μάικλ Τζόρνταν κέρδισε 7 πρωταθλήματα και έπαιξε για 15 σεζόν. Αυτό είναι που κάνει αυτό το άθλημα τόσο όμορφο. Οι αληθινοί ξέρουν τι σημαίνει αυτή η ομάδα, αυτή η πόλη και αυτοί οι οπαδοί. Να είστε σίγουροι και να πιστεύετε ότι θα επιστρέψουμε».