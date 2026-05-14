«Μήνες παίζει χωρίς προπονητή ο Παναθηναϊκός, μπασκετικά δεν άξιζε κάτι καλύτερο»

H Μagic Euroleague ανέλυσε την ήττα - αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final-4 στην Βαλένθια, σημείωσε ότι οι «πράσινοι» έπαιζαν για μήνες χωρίς προπονητή, ενώ τόνισε πως μπασκετικά δεν άξιζε κάτι περισσότερο...

Ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε χωρίς πλάνο και κατώτερος των περιστάσεων στο Game 5, η Βαλένθια τον «χτύπησε» εκεί που... πονάει και τον άφησε εκτός από το «σπίτι» του και το Final-4.

Οι «πράσινοι» έμειναν πολύ μακριά από τον καλό τους εαυτό, παρουσιάστηκαν ανέτοιμοι αγωνιστικά και πνευματικά και μπασκετικά δεν άξιξαν κάτι περισσότερο...

Η Magic Euroleague ανέλυσε τα προπονητικά λάθη που διαδραματίστηκαν καθ' όλη την διάρκεια της χρονιάς, τα οποία αναδείχθηκαν στην τελική ευθεία της σεζόν.

