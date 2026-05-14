Ροκ σταρ έπαθε διάσειση σε συναυλία όταν θαυμαστής του πέταξε τηλέφωνο στο κεφάλι! (vid)

Μία τραυματική εκδήλωση «θαυμασμού»

Ο τραγουδιστής των Bring Me The Horizon, Oli Sykes, 39 ετών, τραυματίστηκε όταν του πέταξαν το κινητό ενώ βρισκόταν στη σκηνή στο Σεντ Λούις, στις ΗΠΑ.

Η στιγμή καταγράφηκε στο TikTok με το τηλέφωνο να εκσφενδονίζεται από το πλήθος, πριν σπάσει στο κεφάλι του τραγουδιστή, ο οποίος έκπληκτος λέει: «Ποιος στο διάολο μόλις πέταξε ένα τηλέφωνο στο γ@μημένο κεφάλι μου;»

Like what the fuck WHO DOES THIS AT SHOWS??? Oli hasn’t come down catwalk since this :/ pic.twitter.com/oMoO39LGxY — alice (@heavenishiding) May 12, 2026

Ο Όλι αργότερα αναφέρθηκε στο περιστατικό στην ιστορία του στο Instagram και επιβεβαίωσε ότι είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

«Εντάξει όλοι – απλά ήθελα να σας ενημερώσω ότι είμαι καλά. Το τηλέφωνο στο κεφάλι σίγουρα χτύπησε και κατέληξα με μια ήπια διάσειση, αλλά το πρήξιμο έχει ήδη μειωθεί σε ένα αξιοπρεπές ποσό», έγραψε.

«Χθες το βράδυ δυσκολευόμουν λίγο στη σκηνή μετά, επειδή το τραγούδι ασκούσε μεγάλη πίεση στην πληγή και έκανε τα πράγματα λίγο αποπροσανατολιστικά κατά την παράσταση, οπότε λυπάμαι από την πλευρά μου για αυτό που μπορεί να φαινόταν σαν μια παράσταση με μισή καρδιά.

«Εκτιμώ όλους όσους κάνουν check in και ανησυχούν για μένα όμως. Όλα θα πάνε καλά για την αποψινή συναυλία».

Οι Bring Me The Horizon σχηματίστηκαν το 2004 και έχουν κυκλοφορήσει έξι στούντιο άλμπουμ.

Έχουν προταθεί για δύο βραβεία Grammy και φέτος κέρδισαν ένα Brit στην κατηγορία «Καλύτερος Ροκ/Εναλλακτικός Καλλιτέχνης». Έχουν επίσης αποσπάσει επτά βραβεία Kerrang! σε μια καριέρα που ξεκινά πριν από 20 χρόνια.

