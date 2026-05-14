Euroleague για εισιτήρια: «Υπήρξαν στιγμές που πάνω από 500.000 χρήστες προσπαθούσαν να μπουν ταυτόχρονα στην πλατφόρμα»

Η Εuroleague με ανακοίνωση της γνωστοποίησε πως υπήρξαν στιγμές που περισσότεροι από 500.000 ταυτόχρονοι χρήστες προσπαθούσαν να μπουν στην πλατφόρμα, σημειώνοντας παράλληλα την επιτυχημένη ολοκλήρωση της διάθεσης των εισιτηρίων του Final Four

Ο διευθύνων σύμβουλος της EuroLeague Basketball, Γκαγουέιν Ντέιβις σε δηλώσεις του ανέφερε: «Η πρωτόγνωρη ζήτηση που παρατηρήσαμε κατά τη διάρκεια των φάσεων πώλησης εισιτηρίων για το Final Four συνεχίζει να αποδεικνύει το τεράστιο ενδιαφέρον για τον διαγωνισμό μας σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής.

Η διαχείριση αυτού του επιπέδου ζήτησης με οργανωμένο και δίκαιο τρόπο υπήρξε πάντα προτεραιότητα για εμάς και ταυτόχρονα μια πρόκληση. Είμαστε ευγνώμονες στην Platinium Group για τη βοήθεια και τη δέσμευσή της καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας“.

Παράλληλα ο εμπορικός διευθυντής της Platinum Group, Λούκα Σκαφάτι, είπε: «Είμαστε περήφανοι που υποστηρίξαμε την Euroleague Basketball κατά τη διάρκεια αυτών των κρίσιμων φάσεων πώλησης και που συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε μαζί τους για τις μελλοντικές εκδηλώσεις τους.

Αυτό το έργο αποδεικνύει για άλλη μια φορά πώς η προηγμένη τεχνολογία έκδοσης εισιτηρίων της Platinium Group μπορεί να αναβαθμίσει τόσο την επιχειρησιακή αποδοτικότητα όσο και την εμπειρία των φιλάθλων στο υψηλότερο επίπεδο του διεθνούς αθλητισμού»

Η ανακοίνωση της EuroLeague Basketball

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Euroleague Basketball ολοκλήρωσε τις διάφορες φάσεις πώλησης εισιτηρίων για το Final Four της EuroLeague 2026 στην Αθήνα, που παρουσιάζεται από την Etihad, με την υποστήριξη του Επίσημου Συνεργάτη της για την Πώληση Εισιτηρίων, την Platinium Group.

Η διαδικασία πώλησης εισιτηρίων οργανώθηκε σε πολλαπλές φάσεις, συμπεριλαμβανομένων ειδικών προπωλήσεων για επιλεγμένες ομάδες και ενδιαφερόμενους φορείς, ακολουθούμενες από διάφορες περιόδους πώλησης για το ευρύ κοινό. Αυτή η σταδιακή προσέγγιση εφαρμόστηκε προκειμένου να εξασφαλιστεί ευρύτερη πρόσβαση σε μία από τις πιο περιζήτητες διοργανώσεις του ευρωπαϊκού αθλητισμού.

Η ζήτηση για το Final Four της EuroLeague 2026 αποδείχθηκε εξαιρετικά υψηλή σε όλες τις φάσεις πώλησης, με τα εισιτήρια γενικής εισόδου και τις θέσεις premium να εξαντλούνται γρήγορα σε κάθε στάδιο. Κατά τη διάρκεια των περιόδων αιχμής των πωλήσεων, περισσότεροι από 500.000 χρήστες προσπάθησαν να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα ταυτόχρονα, υπογραμμίζοντας το παγκόσμιο ενδιαφέρον που περιβάλλει την κορυφαία διοργάνωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καθώς και την επεκτασιμότητα και την αξιοπιστία της τεχνολογικής υποδομής της Platinium Group.

Με όλα τα εισιτήρια για το κοινό να έχουν πλέον εξαντληθεί, η διοργάνωση του 2026 αναμένεται να είναι μία από τις πιο περιζήτητες τελικές τετράδες στην ιστορία της EuroLeague.

Καθώς πλησιάζει η διοργάνωση, πρόσθετες λειτουργίες έκδοσης εισιτηρίων θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις λειτουργίες της διοργάνωσης και τις υπηρεσίες προς τους φιλάθλους, συμπεριλαμβανομένων ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου πρόσβασης και επικύρωσης εισιτηρίων για την υποστήριξη των διαδικασιών εισόδου στο γήπεδο κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Η συνεργασία μεταξύ της Euroleague Basketball και της Platinium Group υποστηρίζει επίσης την κεντρική διαχείριση της διανομής εισιτηρίων και των σχετικών λειτουργικών διαδικασιών εν όψει του Final Four.

Η Euroleague Basketball και η Platinium Group θα συνεχίσουν να συνεργάζονται για τις υπόλοιπες λειτουργίες έκδοσης εισιτηρίων και πρόσβασης εν όψει του Final Four της EuroLeague 2026 στην Αθήνα, που παρουσιάζεται από την Etihad, καθώς και στο μέλλον.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ EUROLEAGUE BASKETBALL

Η Euroleague Basketball (EB) είναι παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας, αφοσιωμένη στη διοργάνωση των κορυφαίων ευρωπαϊκών διαγωνισμών επαγγελματικών συλλόγων μπασκετ, στο πλαίσιο ενός μοναδικού και καινοτόμου οργανωτικού μοντέλου. Με ιδιοκτήτες και διαχειριστές μερικούς από τους πιο επιτυχημένους και ιστορικούς συλλόγους στον κόσμο, η EB διαχειρίζεται τις δύο κορυφαίες διοργανώσεις ανδρικού μπάσκετ της ηπείρου, την EuroLeague και το BKT EuroCup, καθώς και την κορυφαία διοργάνωση για παίκτες κάτω των 18 ετών, την adidas NextGen EuroLeague.

Οι διοργανώσεις της EB φέρνουν την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ και στις πέντε ηπείρους και σε ολόκληρη την αθλητική κοινότητα μέσω της πλατφόρμας OTT EuroLeague TV. Η EB διοργανώνει επίσης μια σειρά κοινοτικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, με επικεφαλής το πρόγραμμα One Team, σε ευθυγράμμιση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών. Στον ακαδημαϊκό τομέα, το EB Sports Business MBA εκπαιδεύει μελλοντικούς επαγγελματίες στη διαχείριση του αθλητισμού.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ PLATINIUM GROUP

Η Platinium Group, που ιδρύθηκε το 1985, είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου στη διεθνή αγορά και αποτελεί βασικό παράγοντα στους τομείς της ψηφιακής έκδοσης εισιτηρίων, του μάρκετινγκ και της φιλοξενίας. Η πρωτοποριακή τεχνολογία έκδοσης εισιτηρίων που δίνει προτεραιότητα στον πελάτη έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη όχι μόνο ορισμένων από τους πιο αναγνωρισμένους αθλητικούς οργανισμούς στον κόσμο, αλλά και παραγωγών ζωντανών ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, εμπορικών εκθέσεων και εκδηλώσεων. Σε συνδυασμό με την άψογη επιτόπια διοργάνωση εκδηλώσεων, θεωρείται ένα από τα πιο ισχυρά λογισμικά εισιτηρίων και ολοκληρωμένα συστήματα έκδοσης εισιτηρίων στον κλάδο.

Επιδιώκοντας συνεχώς την εξέλιξη και ξεπερνώντας τα όρια, η προσέγγισή μας στην πρόσβαση, τη διαχείριση και την αλληλεπίδραση με τα δεδομένα είναι το κλειδί για την επιτυχία των πελατών μας. Μια προσέγγιση με επίκεντρο τον πελάτη και το πάθος για απλότητα, ευκολία χρήσης και αποτελεσματικότητα οδηγούν την παγκόσμια ανάπτυξη της εταιρείας μας, με έδρα το Μονακό, συμπεριλαμβανομένων των γραφείων στη Βαρκελώνη και το Μιλάνο, και εξυπηρετώντας πελάτες σε όλο τον κόσμο.