Καλλιθέα: Στη φυλακή ο 58χρονος που πυροβόλησε με ούζι μέσα σε μπαρ - «Είχα πιει»

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 58χρονος που άνοιξε «πυρ» με όπλο ούζι κατά θαμώνων νυχτερινού μαγαζιού στη Καλλιθέα το πρωί της περασμένης Κυριακής, μετά την απολογία του στον ανακριτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος απέδωσε την ενέργεια του σε υπερβολική κατανάλωση ποτού, ενώ αρνήθηκε ότι είχε την πρόθεση να δολοφονήσει.

Τι ισχυρίστηκε για τους πυροβολισμούς

Φέρεται να υποστήριξε ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και ότι στο συγκεκριμένο κατάστημα πήγαινε συχνά καθώς ήταν το στέκι του.

Ακόμη φέρεται να παραδέχθηκε ότι κατείχε το όπλο παράνομα και πως θολωμένος από το ποτό άρχισε να πυροβολεί χωρίς να έχει πρόθεση να σκοτώσει κανέναν από τους θαμώνες.

Το κατηγορητήριο με βάση το οποίο απολογήθηκε περιλαμβάνει δύο κακουργήματα και πέντε πλημμελήματα.

Τα κακουργήματα αφορούν στα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της οπλοφορίας υποπολυβόλου όπλου, ενώ τα πλημμελήματα κατά βάση σε οπλοχρησία, οπλοκατοχή και άσκοπους πυροβολισμούς.

