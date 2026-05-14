Ιδιοκτήτης Βαλένθια: «Αποκλείσαμε έναν από τους γίγαντες της Ευρώπης»

Ο ιδιοκτήτης της Βαλένθια, Χουάν Ρόιγκ σε δηλώσεις του μετά την πρόκριση της Ισπανικής στο Final-4 της Αθήνας τόνισε πως η ομάδα του απέκλεισε ένα γίγαντα της Ευρώπης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είμαι πολύ χαρούμενος, ειδικά για τους φιλάθλους μας. Έχουμε έναν εξαιρετικό γενικό διευθυντή, τον Ενρίκ Καρμπονέλ, και οι παίκτες και ο προπονητής έδωσαν τα πάντα στο παιχνίδι».

Για την εμπειρία που έζησε στη Roig Arena: «Ζήσαμε έναν απίστευτο αγώνα, τον απολαύσαμε πλήρως. Το καλύτερο είναι ότι φέτος οι φίλαθλοι ανταποκρίθηκαν υπέροχα και μας στήριξαν με απίστευτο τρόπο, τόσο στα καλά όσο και στα άσχημα παιχνίδια. Πάντα μας χειροκροτούσαν. Είμαστε χαρούμενοι που τους βλέπουμε τόσο ευτυχισμένους. Το απολαύσαμε πραγματικά».

Για τον Πέδρο Μαρτίνεθ: «Η συμμετοχή στο Final Four ανεβάζει το επίπεδο του συλλόγου, είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι. Έχουμε έναν σπουδαίο προπονητή, δώσαμε τρία τεράστια παιχνίδια εδώ στο Roig Arena και αποκλείσαμε έναν από τους γίγαντες της Ευρώπης».

Για τους... υπολογισμούς στην κανονική διάρκεια να αποφύγουν τον Παναθηναϊκό: «Όλες οι οκτώ ομάδες είναι εξίσου δυνατές. Πρέπει να κάνεις αυτό που ο Πέδρο Μαρτίνεθ έχει περάσει στην ομάδα: να παίζεις πάντα για τη νίκη, χωρίς να κοιτάς τον αντίπαλο. Αν αρχίσεις να υπολογίζεις τη βαθμολογία, μπορεί να αποκλειστείς από αυτόν που διάλεξες να αποφύγεις. Ευτυχώς διασταυρωθήκαμε με τον Παναθηναϊκό, μια πολύ δυνατή ομάδα, και παίξαμε μια εξαιρετική σειρά».

Για το πώς περιμένει να υποδεχθούν τη Βαλένθια στην Αθήνα, όπου θα διεξαχθεί το Final Four: «Είναι μια υπέροχη πόλη και ελπίζουμε να μας υποδεχθούν καλά. Θα είμαστε στο γήπεδό τους, ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι άνθρωποι στον σύλλογο, τους συγχαίρουμε γιατί κι εκείνοι έδωσαν τα πάντα, αλλά μόνο ένας μπορεί να κερδίσει».