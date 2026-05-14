Πέθανε ο ηθοποιός Πάνος Πανόπουλος - Συμμετείχε στην ιστορική ταινία «Κατήφορος» του Δαλιανίδη

Βαρύ πένθος σκόρπισε στον χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης η είδηση του θανάτου του ηθοποιού Πάνου Πανόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από ανάρτησή του στα social media, αποχαιρετώντας έναν άνθρωπο που υπηρέτησε για δεκαετίες την υποκριτική.

Έγινε παππούς δύο ημέρες πριν φύγει από τη ζωή

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί το γεγονός ότι ο Πάνος Πανόπουλος πρόλαβε να ζήσει μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής του λίγο πριν τον θάνατό του, καθώς έγινε παππούς μόλις δύο ημέρες πριν αφήσει την τελευταία του πνοή.

Την πληροφορία αποκάλυψε ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος έκανε λόγο για έναν σπουδαίο άνθρωπο και καλλιτέχνη με μεγάλη προσφορά στον χώρο.

Ο Πάνος Πανόπουλος είχε μακρά παρουσία στο ελληνικό θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, συμμετέχοντας σε πολλές γνωστές παραγωγές.

Το τηλεοπτικό κοινό τον θυμάται ιδιαίτερα από τη συμμετοχή του στη δημοφιλή σειρά «Της Ελλάδος τα παιδιά», ενώ είχε πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση στον κινηματογράφο στην ιστορική ταινία «Κατήφορος» του Γιάννη Δαλιανίδη.

Για πολλά χρόνια υπήρξε επίσης σημαντικό στέλεχος του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.

Πότε και πού θα γίνει η κηδεία

Η εξόδιος ακολουθία του ηθοποιού θα τελεστεί την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 18:00, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Συκιά Ξυλοκάστρου Κορινθίας.

Στην ανάρτησή του, ο Σπύρος Μπιμπίλας αποχαιρέτησε τον συνάδελφό του με λόγια αγάπης και εκτίμησης, κάνοντας λόγο για έναν ταλαντούχο καλλιτέχνη που άφησε το δικό του αποτύπωμα στον ελληνικό πολιτισμό.

Πηγή: ethnos.gr