Χωρίς Χρήστου το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κολύμβησης

Χωρίς τον κορυφαίο Έλληνα κολυμβητή θα διεξαχθεί το 95ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Οπεν κατηγορίας, που αρχίζει αύριο (15/5) στο ΟΑΚΑ.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ερασιτέχνη Ολυμπιακού, ο Απόστολος Χρήστου δεν θα δώσει το «παρών» στους αγώνες, «λόγω αδιαθεσίας και προληπτικών εξετάσεων», εξέλιξη που αλλάζει άρδην τα δεδομένα, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.

Οι βαθμοί που θα έδινε ο «ασημένιος» Ολυμπιονίκης του Παρισιού, ο οποίος επρόκειτο να «πέσει» στα τρία αγωνίσματα του υπτίου, αλλά και σε «σκυτάλες», θα λείψουν από τους «ερυθρόλευκους» και κάνουν ακόμη πιο ανοιχτή τη μάχη για τον τίτλο του πρωταθλητή, ανάμεσα στον πειραϊκό σύλλογο και τον ΑΟ Παλαιού Φαλήρου.

Από την άλλη πλευρά, η απουσία του Χρήστου ανοίγει το... πεδίο σε 50μ. και 100μ. ύπτιο, όπου ο 30χρονος πρωταθλητής μετράει από 12 πανελλήνιους τίτλους. Ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης καθίσταται πλέον το φαβορί στα δύο αυτά αγωνίσματα, ενώ στα 200μ. ούτως ή άλλως το προβάδισμα είχε ο Απόστολος Σίσκος, με την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο.

Παράλληλα, ο Χρήστου δεν θα έχει φέτος την ευκαιρία να αυξήσει τη συγκομιδή των 35 ατομικών τίτλων του σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα, που τον φέρνουν στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας μεταξύ των ανδρών και στην τρίτη στο σύνολο, πίσω από τις Μαριάννα Λυμπερτά και Νόρα Δράκου (από 37 έκαστη).