Ο Ολυμπιακός βραβεύει τέσσερις εμβληματικές πολίστριες στο παιχνίδι με τη Σαμπαντέλ

Τέσσερις πολίστριες που συνέβαλαν τα μέγιστα στη δημιουργία της «αυτοκρατορίας» του Ολυμπιακού στη γυναικεία υδατοσφαίριση, θα τιμήσει ο πειραϊκός σύλλογος το Σάββατο (16/5).

Στο περιθώριο του αγώνα ρεβάνς με τη Σαμπαντέλ, για τα προημιτελικά του Champions League, οι «ερυθρόλευκοι» θα βραβεύσουν τη Φιλιώ Μανωλιουδάκη, τη Νικόλ Ελευθεριάδου, τη Χρυσή Διαμαντοπούλου και την Αλεξάνδρα Ασημάκη, για την προσφορά τους στην ομάδα πόλο του συλλόγου.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του ερασιτέχνη Ολυμπιακού, οι τέσσερις αθλήτριες «... συνέδεσαν το όνομά τους με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ομάδας μας και πανηγύρισαν αθροιστικά, όλες μαζί, 65 τίτλους, γράφοντας "χρυσή" ιστορία με το "ερυθρόλευκο" σκουφάκι».

Το ματς του Σαββάτου (16/5, 19:00) με τη Σαμπαντέλ στο κολυμβητήριο «Πέτρος Καπαγέρωφ» του Πειραιά αναμένεται να έχει πανηγυρικό χαρακτήρα για τον Ολυμπιακό, που ουσιαστικά έχει «καπαρώσει» θέση στο final-4 της Μάλτας, επικρατώντας στο πρώτο παιχνίδι στην Ισπανία με 17-12.