Σπουδαίο επίτευγμα για τον Πρίφτη: Αναδείχθηκε ο κορυφαίος προπονητής στο Ιταλικό πρωτάθλημα

Σπουδαία διάκριση για τον Δημήτρη Πρίφτη, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της χρονιάς στο ιταλικό πρωτάθλημα

Κορυφαίος προπονητής του Ιταλικού μπάσκετ αναδείχθηκε ο Δημήτρης Πρίφτης με τη Ρέτζιο Εμίλια. Ο Έλληνας τεχνικός πραγματοποιεί μια εξαιρετική πορεία με την ιταλική ομάδα και επιβραβεύτηκε δικαίως για την δουλειά του στην Ιταλική ομάδα.

Ο Έλληνας τεχνικός κατακτά το βραβείο Sandro Gamba Trophy, του προπονητή της χρονιάς, της κανονικής περιόδου 2025-2026, που απονέμεται από την αθλητική εταιρείας Erreà, αφήνοντας πίσω τους συναδέλφους του Ματέο Κοτέλι και Μάριο Φιορέτι.

Να σημειώσουμε ότι η Ιταλική ομάδα ανανέωσε την συνεργασία της με τον Δημήτρη Πρίφτη μέχρι το καλοκαίρι του 2028.