FIAT 600: Νέα έκδοση με €20.990 και 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για όλη την γκάμα

Η γκάμα του FIAT 600 διευρύνεται ουσιαστικά με την έκδοση βενζίνης, η οποία αποδίδει 100 HP και έχει χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων.

Το 600 αποκτά εκδόσεις βενζίνης με 100 HP, χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων και εισαγωγική τιμή €20.990, μεγαλώνοντας ουσιαστικά το αποτύπωμά του στην B-SUV κατηγορία. Γίνεται έτσι πιο προσιτό από ποτέ και αποτελεί μια από τις πιο ανταγωνιστικές προτάσεις στην κατηγορία των B-SUV. Όλες οι εκδόσεις συνοδεύονται από 8ετή εγγύηση η οποία μεταβιβάζεται και καλύπτει την μπαταρία του υβριδικού συστήματος. Όλοι οι κινητήρες συνδυάζονται με τα επίπεδα εξοπλισμού Pop, Icon και la Prima, ενώ η έκδοση Hybrid των 145 διατίθεται και ως Sport.

Η γκάμα του FIAT 600 διευρύνεται ουσιαστικά με την έκδοση βενζίνης, η οποία αποδίδει 100 HP και έχει χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων. Η εισαγωγική τιμή της είναι €20.990 κάτι που καθιστά το ιταλικό B-SUV με το μοναδικό στιλ πιο προσιτό από ποτέ. Όπως και στις εκδόσεις Hybrid ο κινητήρας βενζίνης είναι Gen3, κάτι που ισοδυναμεί με καδένα για το χρονισμό των εκκεντροφόρων, τούρμπο με πτερύγια μεταβλητής γεωμετρίας (VGT), λειτουργία στο θερμοδυναμικό κύκλο Miller και άμεσο ψεκασμό καυσίμου με πίεση 350 bar.

Η νέα έκδοση των 100 HP είναι διαθέσιμη στα επίπεδα εξοπλισμού Pop, Icon και la Prima, όπως άλλωστε οι Hybrid 110 ή 145 HP και το αμιγώς ηλεκτρικό 600e. Αποκλειστικότητα του Hybrid των 145 HP αποτελεί το επίπεδο εξοπλισμού Sport που επίσης εμφανίζεται για πρώτη φορά.

Ο εξοπλισμός του 600 Pop περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων, infotainment με οθόνη αφής 10,25”, ασύρματο Apple CarPlay/Android Auto και connected services, φώτα LED με αυτόματη ενεργοποίηση προβολέων, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, αισθητήρα βροχής/φωτός και κλιματισμό.

Το Icon έχει επιπλέον ζάντες αλουμινίου 17”, ηλεκτροχρωματικό εσωτερικό καθρέφτη, αυτόματο κλιματισμό, ηλεκτρικό χειρόφρενο, ασύρματο κλειδί, πάτωμα χώρου αποσκευών δυο θέσεων, ατμοσφαιρικό φωτισμό καμπίνας, δερμάτινο τιμόνι και φάσα στο ταμπλό βαμμένη στο χρώμα του αμαξώματος.

Στο πολυτελέστερο la Prima τα καθίσματα και το ταμπλό έχουν διαφορετικές επενδύσεις, υπάρχει θήκη επαγωγικής φόρτισης στην κονσόλα, ασύρματο κλειδί και αυτόματο κλείδωμα/ξεκλείδωμα, καθώς και ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών με λειτουργία hands-free. Υπάρχουν επίσης σκούρα πίσω κρύσταλλα, αυτόματα αναδιπλούμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες, κάμερα οπισθοπορείας και περιμετρικοί αισθητήρες παρκαρίσματος, Αυτόνομη Οδήγηση Επιπέδου 2 και σύστημα πλοήγησης.

Το SUV της FIAT συνοδεύεται από 8ετή -και μεταβιβάσιμη- εργοστασιακή εγγύηση μηχανικών μερών που καλύπτει και την μπαταρία του υβριδικού συστήματος, θωρακίζοντας σφαιρικά την μεταπωλητική αξία του αυτοκινήτου. Η χρωματική παλέτα εξακολουθεί να περιλαμβάνει επιλογές λευκού, κόκκινου, μαύρου, πορτοκαλί, γαλάζιου, γκρι και μπλε, ενώ η νέα επιλογή Acid Green είναι προνόμιο της έκδοσης Sport.

Το 600 Sport ξεχωρίζει από τις μαύρες ζάντες 18” και το logo Sport στα εμπρός φτερά, ενώ έχει μαύρο γυαλιστερό body kit και αεροτομή. Σημαντικές είναι οι διαφορές στο εσωτερικό, με νέα, σπορ, καθίσματα και μαύρες επενδύσεις.

Μέσα από τις νέες εκδόσεις του, το πιο στιλάτο B-SUV της αγοράς αποκτά ακόμα πιο πλήρη γκάμα με βενζινοκίνητη, υβριδική και αμιγώς ηλεκτρική επιλογή, συνθέτοντας μια από τις πιο ανταγωνιστικές προτάσεις στην κατηγορία.

Για όλες τις σχετικές πληροφορίες και τον πλήρη τιμοκατάλογο του FIAT 600, επισκεφθείτε το fiat.gr.