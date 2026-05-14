Κρήτη: Τραυματίστηκε σοβαρά πυροσβέστρια κατά την διάρκεια άσκησης στον εξομοιωτή Fire Dragon

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα της Κρήτης, όταν πυροσβέστρια τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια άσκησης στον εξομοιωτή Fire Dragon που βρίσκεται στο νησί και νοσηλεύεται τις τελευταίες ημέρες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το patris.gr, συμμετείχε σε εκπαιδευτική διαδικασία στον εξομοιωτή, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε από σκάλα και τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι, στο ύψος του αγκώνα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η πτώση σημειώθηκε από ύψος περίπου δύο έως τριών μέτρων.

Η πυροσβέστρια υπηρετεί στη δυτική Κρήτη, όπου βρίσκεται αυτό το διάστημα και ο εξομοιωτής Fire Dragon, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των πυροσβεστών που υπηρετούν στο νησί.

Ο σύγχρονος κινητός εξομοιωτής τις προηγούμενες ημέρες βρισκόταν στη δυτική Κρήτη, ενώ στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να μεταφερθεί στο Ηράκλειο, όπου και θα παραμείνει έως την Παρασκευή.

Τι είναι το Fire Dragon;

Ο Fire Dragon είναι ένας σύγχρονος κινητός εξομοιωτής πυρκαγιάς που χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση πυροσβεστών σε ρεαλιστικές συνθήκες φωτιάς και καπνού. Πρόκειται για ένα ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό container, μέσα στο οποίο δημιουργούνται ελεγχόμενες εστίες φωτιάς ώστε οι πυροσβέστες να εκπαιδεύονται σε πραγματικά σενάρια αστικών πυρκαγιών, όπως φωτιές σε σπίτια, γραφεία, αποθήκες και κλειστούς χώρους.

Το σύστημα διαθέτει πολλαπλά σημεία ανάφλεξης και μπορεί να προσομοιώσει διαφορετικές καταστάσεις κινδύνου, όπως υψηλές θερμοκρασίες, πυκνό καπνό και περιορισμένη ορατότητα. Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν τεχνικές κατάσβεσης, έρευνας και διάσωσης, σωστή χρήση αναπνευστικών συσκευών και ασφαλή κίνηση σε συνθήκες πραγματικής φωτιάς.

Στην Ελλάδα, ο Fire Dragon χρησιμοποιείται από το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας για τη συνεχή εκπαίδευση πυροσβεστών και εθελοντών. Τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιαστεί σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως η Ζάκυνθος, τα Χανιά, η Βέροια, τα Τρίκαλα, η Λέσβος και το Λασίθι, όπου πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνθήκες που προσομοιάζουν πραγματικά περιστατικά πυρκαγιάς.

Ο βασικός στόχος του Fire Dragon είναι να προετοιμάζει τους πυροσβέστες για επικίνδυνες επιχειρήσεις διάσωσης και κατάσβεσης, βελτιώνοντας την ταχύτητα αντίδρασης, τη συνεργασία και την ασφάλεια των πληρωμάτων.

Μέσα από την εκπαίδευση αυτή, οι πυροσβέστες αποκτούν εμπειρία στη συμπεριφορά της φωτιάς και στις τεχνικές αντιμετώπισης καταστάσεων υψηλού κινδύνου χωρίς να εκτίθενται σε πραγματικό κίνδυνο.

Πηγή: ethnos.gr