Αποθέωση στο «Παύλος Γιαννακόπουλος» για το 28ο πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού (vids)

Μέσα σε αποθεωτική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος» η απονομή του 28ου πρωταθλήματος στην ομάδα βόλεϊ ανδρών του Παναθηναϊκού.

Οι «πράσινοι» κατέκτησαν τη Volley League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 3-1 στη σειρά των τελικών και ολοκληρώνοντας τη δουλειά στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου εξασφάλισαν και μαθηματικά τον τίτλο.

Παράλληλα, το «τριφύλλι» ολοκλήρωσε τη σεζόν με το νταμπλ, καθώς είχε κατακτήσει νωρίτερα και το Κύπελλο Ελλάδας.

Λόγω του ότι το τελευταίο παιχνίδι της σειράς διεξήχθη εκτός έδρας, η απονομή του τροπαίου μεταφέρθηκε για σήμερα, Πέμπτη (14/5), προκειμένου ο Παναθηναϊκός να πανηγυρίσει μαζί με τον κόσμο του ακόμη μία μεγάλη επιτυχία.

Ο τεράστιος Ρούλης Αγραπιδάκης μαζί με τον αρχηγό των «πρασίνων», Θανάση Πρωτοψάλτη, σήκωσαν το τρόπαιο του πρωταθλητή, μέσα σε αποθέωση.

Την ώρα της απονομής, το κλειστό γέμισε καπνογόνα και συνθήματα, με τον Αγραπιδάκη να κατευθύνεται προς την εξέδρα κρατώντας την κούπα, ενώ σύσσωμος ο κόσμος τραγουδούσε τον ύμνο του Παναθηναϊκού και στη συνέχεια το «Χόρτο Μαγικό».

Παράλληλα, ιδιαίτερη αποθέωση γνώρισε και η ομάδα μπάσκετ με αμαξίδιο του Παναθηναϊκού, η οποία αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδας για τρίτη φορά στην ιστορία της. Την Κυριακή (10/5), οι «πράσινοι» επικράτησαν με 72-54 της Δωδεκανήσου στον τελικό του Final-4 του πρωταθλήματος, κατακτώντας ακόμη έναν τίτλο για τον σύλλογο.

