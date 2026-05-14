Φρίκη: Μητέρα κατηγορείται πως δολοφόνησε το 14 μηνών μωρό της για να μην το πάρει η πρόνοια

Μια μητέρα έφτιαξε ένα «θανατηφόρο κοκτέιλ» από συνταγογραφούμενα φάρμακα και τα έδωσε στο μικρό παιδί της, σε μια τελευταία «πράξη ελέγχου» πριν το παιδί δοθεί στην πρόνοια - όπως κατατέθηκε σήμερα (14/5) στο δικαστήριο.

Η 36χρονη Έμα Μπάρνετ φέρεται να «άφησε ψεύτικα ίχνη», ενημερώνοντας τις Αρχές ότι είχε οδηγήσει σε δασώδη περιοχή με τον 14 μηνών γιο της, Όκλεϊ, πριν «ταμπουρωθεί» στη σοφίτα της. Μέχρι τη στιγμή που η αστυνομία τους εντόπισε, φέρεται να του είχε δώσει το θανατηφόρο μείγμα με σύριγγα και μπιμπερό.

Σύμφωνα με την Daily Mail, αστυνομικοί και ένας γείτονας που ήταν τυχαία παιδίατρος προσπάθησαν να σώσουν το νήπιο κάνοντάς του ΚΑΡΠΑ, αλλά πέθανε στο νοσοκομείο αρκετές εβδομάδες αργότερα, όταν αποσυνδέθηκε από τη μηχανική υποστήριξη.

Η Μπάρνετ, μητέρα έξι παιδιών - για τα πέντε από τα οποία της είχε ήδη αφαιρεθεί η επιμέλεια - προσπάθησε να κρεμαστεί στη σοφίτα όταν οι αστυνομικοί εισέβαλαν στο σπίτι, αλλά διασώθηκε και την κατέβασαν κάτω. Αργότερα κατηγορήθηκε για φόνο, αλλά ισχυρίστηκε στην αστυνομία ότι σκόπευε να πιει η ίδια το φαρμακευτικό μείγμα και ότι μπέρδεψε τα μπουκάλια όταν τάιζε τον γιο της.

Ανοίγοντας την υπόθεση εναντίον της, ο εισαγγελέας είπε: «Είναι μια θλιβερή και τραγική πραγματικότητα αυτής της υπόθεσης ότι η κατηγορούμενη ανακάτεψε έναν θανατηφόρο συνδυασμό φαρμάκων, συνταγογραφημένων σε εκείνη, σε μπιμπερό και σύριγγα, για να αφαιρέσει τη ζωή του γιου της, Όκλεϊ, πριν επιχειρήσει να δώσει τέλος στη δική της ζωή χρησιμοποιώντας εκείνο το μπλε σχοινί στη σοφίτα.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κατηγορούμενη βρισκόταν σε ψυχική αναταραχή εκείνη την ημέρα, αλλά οι πράξεις της ήταν σκόπιμες και μεθοδικές: προσπάθησε να κρυφτεί από την αστυνομία και τις Αρχές, να δημιουργήσει ψεύτικα ίχνη στο δάσος και να ανέβει στη σοφίτα με τον Όκλεϊ, ώστε να πεθάνουν μαζί. Εξασφαλίζοντας ίσως, σε μια τελευταία πράξη, ότι είχε τον έλεγχο και ότι, σε αντίθεση με τα άλλα πέντε παιδιά της, ο Όκλεϊ δεν θα της αφαιρούνταν, αλλά θα πέθαιναν μαζί».

Σοβαρά ζητήματα ψυχικής υγείας

Η Μπάρνετ, από το Λόουτον του Έσεξ, ήταν γνωστή στις κοινωνικές υπηρεσίες από τον Σεπτέμβριο του 2022 - και ο Όκλεϊ είχε τεθεί σε σχέδιο προστασίας παιδιού όταν γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του επόμενου έτους, όπως κατατέθηκε στο Δικαστήριο του Κράουν στο Κέιμπριτζ. Η κατηγορούμενη είχε «επεισόδια κρίσης όταν η ψυχική της υγεία επιδεινωνόταν» και τον Ιούλιο του 2024 εκδόθηκαν μακροχρόνιες εντολές αναδοχής για τέσσερα από τα παιδιά της, ενώ ένα άλλο πήγε να ζήσει με τον πατέρα του.

Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους εκδόθηκε επίσης προσωρινή εντολή φροντίδας, που περιλάμβανε υποστήριξη προς την Μπάρνετ - η οποία είχε εκφράσει ανησυχία ότι «δεν μπορούσε να φροντίσει τον [Όκλεϊ]» - από τις 19:00 έως τις 07:00 καθημερινά και επιπλέον όταν χρειαζόταν. Δικαστική ακρόαση είχε προγραμματιστεί για τις 8 Νοεμβρίου 2024, για να αποφασιστεί η τύχη του παιδιού, αλλά η Μπάρνετ ανακοίνωσε ότι και οι δύο ήταν άρρωστοι και θα συμμετείχε μέσω βιντεοκλήσης.

Ο εισαγγελέας είπε: «Υποστηρίζουμε ότι το γεγονός πως δεν εμφανίστηκε ήταν μέρος του σχεδίου της να έχει τον έλεγχο του τι θα συνέβαινε σε εκείνη και στον Όκλεϊ. Και, όπως θα δούμε, ακόμη κι αν ήταν άρρωστοι, όπως ισχυρίστηκε, ήταν αρκετά καλά για να οδηγήσει και να πάει με τον Όκλεϊ σε τοπικό φαρμακείο».

Η Μπάρνετ αγόρασε φάρμακα προμεθαζίνης και μιρταζαπίνης και στη συνέχεια άφησε το όχημά της στο δάσος σύμφωνα με τον εισαγγελέα. Αυτό έγινε «ώστε να στείλει τις Αρχές, όπως κοινωνικούς λειτουργούς ή την αστυνομία, σε λάθος σημείο». Αφού εμφανίστηκε διαδικτυακά στο δικαστήριο, η κατηγορούμενη φέρεται να έστειλε μήνυμα σε κοινωνικό λειτουργό γύρω στις 19:00, λέγοντας: «Πάω στο δάσος». Πρόσθεσε «πρέπει να χάσω το τηλέφωνό μου τώρα», προκαλώντας μεγάλη αστυνομική έρευνα.

Η «επιδρομή» στο σπίτι

Το αυτοκίνητό της εντοπίστηκε στις 22:00 και περίπου στις 23:30 αστυνομικοί του Έσεξ, ερευνώντας το σπίτι της, άκουσαν ένα «κλάμα μωρού» και κατάλαβαν ότι ο ήχος ερχόταν από τη σοφίτα. Ωστόσο, δεν μπορούσαν να ανοίξουν την καταπακτή, καθώς η Μπάρνετ φέρεται να καθόταν πάνω της, ενώ επέμενε ότι το παιδί ήταν «καλά». Μέχρι τις 00:15 π.μ. της δόθηκε τελεσίγραφο: να επιτρέψει την είσοδο κάμερας στη σοφίτα ή η αστυνομία «θα έπρεπε να μπει με τη βία». «Αμέσως μετά από αυτές τις δύο επιλογές… η κατηγορούμενη είπε, και παραθέτω: “Τον σκότωσα”», είπε ο εισαγγελέας.

Οι αστυνομικοί εισέβαλαν και κάλεσαν ασθενοφόρο, βρίσκοντας τον Όκλεϊ «άψυχο και χωρίς αντίδραση», με «λευκό υγρό γύρω από το στόμα και τη μύτη του». Καθώς το παιδί μεταφερόταν, η Μπάρνετ προσπάθησε να κρεμαστεί με θηλιά στον λαιμό, αλλά ένας αστυνομικός σήκωσε το βάρος της και άλλος έκοψε το σχοινί. Η καρδιά του Όκλεϊ αναζωογονήθηκε με ΚΑΡΠΑ, αλλά παρέμεινε σε κώμα και πέθανε στις 31 Δεκεμβρίου στο νοσοκομείο, αποσυνδέοντάς τον από τη μηχανική υποστήριξη.

Η νεκροψία έδειξε ότι υπέστη «καταστροφική εγκεφαλική βλάβη» λόγω καρδιακής ανακοπής από τα συνταγογραφούμενα φάρμακα στον οργανισμό του, που κατέστειλαν την αναπνοή του. Η Μπάρνετ ισχυρίστηκε στην πρώτη της κατάθεση ότι σκόπευε να χρησιμοποιήσει ένα από τα μπιμπερό του Όκλεϊ για να αναμείξει το «θανατηφόρο κοκτέιλ» για τη δική της αυτοκτονία, καθώς οι Αρχές θα έπαιρναν το παιδί. Όταν ρωτήθηκε αν «κατά λάθος» έδωσε το μπιμπερό στο παιδί, είπε: «Πρέπει να έγινε, αν ήταν στον οργανισμό του».

«Είχε πρόθεση να σκοτώσει»

Σε δεύτερη κατάθεση, ισχυρίστηκε ότι μπορεί να «ξάπλωσε πάνω του» στη σοφίτα και επέμεινε ότι «δεν ήθελε να τον βλάψει». Ο εισαγγελέας είπε ότι τα στοιχεία αμφισβητούν τον ισχυρισμό της, καθώς ίχνη των φαρμάκων βρέθηκαν σε δύο μπιμπερό και στη σύριγγα. Επίσης, φέρεται να έστειλε χρήματα σε δύο από τα παιδιά της με την αιτιολογία «σ’ αγαπώ για πάντα», χωρίς αντίστοιχη ενέργεια για το μικρότερο παιδί.

Ο εισαγγελέας χαρακτήρισε τις πληρωμές «τελευταίο αντίο, γνωρίζοντας ότι επρόκειτο να πάρει τη ζωή του Όκλεϊ και ίσως τη δική της». Και πρόσθεσε: «Η θέση της κατηγορούσας αρχής είναι ότι η προσεκτική εξέταση των αποδείξεων θα δείξει ότι ο ισχυρισμός περί ατυχήματος είναι ψέμα και ότι οι πράξεις της ήταν σκόπιμες και με θανατηφόρο σκοπό, με πρόθεση να σκοτώσει τον Όκλεϊ». Η δίκη συνεχίζεται.

Πηγή: ethnos.gr