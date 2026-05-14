Ξέσπασε κατά του Tennis Channel ο Ζβέρεφ (vid)

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ ξέσπασε δημόσια κατά του Tennis Channel, προκαλώντας χαμό στα social media.

Ο σπουδαίος Γερμανός τενίστας αντέδρασε δημόσια μετά από ένα χιουμοριστικό βίντεο του Tennis Channel, στο οποίο διάφοροι τενίστες καλούνται να λύσουν ένα challenge γράφοντας αριθμούς με ρωμαϊκούς χαρακτήρες.

Ο Ζβέρεφ εμφανίζεται σε ορισμένα σημεία του βίντεο, ωστόσο δεν προβλήθηκε η προσπάθειά του στο πιο δύσκολο σημείο του challenge, κάτι που φαίνεται πως ενόχλησε ιδιαίτερα τον ίδιο.

«Μία τυχαία ερώτηση μόνο. Γιατί συμμετέχω σε όλα αυτά τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες προώθησης, αλλά κάθε φορά που τα καταφέρνω καλά και απαντώ σωστά, το κόβετε; Απλώς ρωτάω αν σας ενδιαφέρει να μου κάνετε να χάνω τον χρόνο μου ή αν το κάνετε ελπίζοντας ότι θα αποτύχω για να το δείξετε. Ξέρω ότι υπάρχουν παίκτες που θέλετε να μισείτε και άλλοι που αγαπάτε, οπότε σταματήστε να μου κάνετε να χάνω τον χρόνο μου», έγραψε ο Ζβέρεφ.

Το σχόλιο του Ζβέρεφ προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, με αρκετούς φιλάθλους να θεωρούν υπερβολική την αντίδρασή του, ενώ άλλοι τον υπερασπίστηκαν θεωρώντας ότι έχει πιεστεί το τελευταίο διάστημα.