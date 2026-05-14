Βρανόπουλος: «Έχουμε μαχητική ψυχή και έτσι θα πορευτούμε - Κοντά στο να ξεκινήσουν στο Βοτανικό και οι δικές μας εγκαταστάσεις»

Ο Δημήτρης Βρανόπουλος μίλησε στο «Παύλος Γιαννακόπουλος» κατά τη διάρκεια της φιέστας του Παναθηναϊκού και αναφέρθηκε και στην διπλή ανάπλαση στον Βοτανικό, λέγοντας πως είμαστε και εμείς πολύ κοντά στο να ξεκινήσουν οι εργασίες και για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη.

Αναλυτικά όσα είπε ο πρόεδρος του Α.Ο:

«Σήμερα ήταν μια χαρούμενη μέρα. Αυτό που έγινε φέτος ήταν η συνέχεια της προηγούμενης διοικησης.

Θέλουμε να κάνουμε σταθερά βήματα, όχι μόνο στο βόλεϊ, αλλά παντού. Κρατάω πρώτα από όλα, ότι ήταν μια χρονιά που δεν ήταν εύκολη. Δεν παίζουμε μόνοι μας.

Παίζουμε με ανταγωνιστικές ομάδες. Δείξαμε αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε μαχητική ψυχή και έτσι θα πορευτούμε.

Και τα μικρά τμήματα τα σέβομαι. Αυτό που λένε, ότι είμαστε πολυαθλητικός σύλλογος, να το κάνουμε.

Το γήπεδο του ποδοσφαίρου έχει πάρει σάρκα και οστά. Οι εγκαταστάσεις οι δικές μας είναι πιο απλές.

Πλέον, είμαστε και εμείς πολύ κοντά να μπει ο ανάδοχος και να ξεκινήσει το έργο όπως πρέπει. Το να έχει δικές του εγκαταστάσεις ο σύλλογος, αυτό θα τον βοηθήσει, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και αγωνιστικά, αθλητικά.»