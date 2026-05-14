Προσγείωσε την Ρεάλ η Μπιλμπάο μια εβδομάδα πριν το Final-4

Μια εβδομάδα πριν το Final-4 η Μπιλμπάο προσγείωσε απότομα την Ρεάλ Μαδρίτης επικρατώντας με 88-82. Χωρίς ψηλό και με πέντε απουσίες αγωνίστηκε η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο.

Η Μπιλμπάο έκανε την έκπληξη κόντρα στην - γεμάτη απουσίες - Ρεάλ, με την πρωταθλήτρια του Fiba Europe Cup να κερδίζει με 88-82 για την 31 αγωνιστική του Ισπανικού πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Πονσαρνάου με τη νίκη αυτή ανέβηκε 17-14 και πάτησε 8άδα, την ώρα που η «Βασίλισσα» έπεσε στο 26-5, παραμένει ωστοσο στην κορυφή της ACB.

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο αγωνίστηκε χωρίς «καθαρό» πεντάρι, καθώς εκτός έμειναν οι Γκαρούμπα, Λεν και Ταβάρες που χάνει το Final-4, ενώ δεν αγωνίστηκαν οι Οκέκε και Χεζόνια.

Για τους νικητές ο Χλίνασον ήταν ο κορυφαίος με 22 πόντους και 7 ρμπάουντ, με τον Χίλιαρντ να προσθέτει 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε μια γεμάτη εμφάνιση. Πολύ καλή παρουσία και του Κράμπελι με 15 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά ο Λάιλς ήταν πρώτος σκόρερ με 19 πόντους και 8 ριμπάουντ, με τον Μαλεντόν να προσθέτει 13 πόντους με 5 ασίστ και τον Ντεκ να συμπληρώνει 12 πόντους με 3 ριμπάουντ.