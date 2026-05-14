Πανόραμα playoffs: Έκανε το πρώτο βήμα για την τετράδα η ΑΕΚ

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έγραψε το 1-0 στην... κιτρινόμαυρη σειρά και θα προσπαθήσει να «σκουπίσει» τον Άρη στο Παλέ την Κυριακή το απόγευμα (17/5, 17:30), ενώ οι Θεσσαλονικείς θέλουν να ισοφαρίσουν και να διατηρήσουν τις δικές τους ελπίδες πρόκρισης στην τετράδα.
Υπενθυμίζεται πως στα ημιτελικά των ελληνικών playoffs έχει προκριθεί ήδη ο ΠΑΟΚ με το 2-0 κόντρα στο Περιστέρι.
Το πανόραμα των playoffs
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - 8. ΚΟΛΟΣΣΟΣ 1-0
Ολυμπιακός - Κολοσσός 117-76
Κολοσσός - Ολυμπιακός (16/5, 16:15)
Ολυμπιακός - Κολοσσός* (28/5, 18:00)
2. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - 7. ΜΥΚΟΝΟΣ
Παναθηναϊκός - Μύκονος (15/5, 19:00)
Μύκονος - Παναθηναϊκός (17/5, 15:15)
Παναθηναϊκός - Μύκονος* (28/5, 20:10)
3. ΠΑΟΚ - 6. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2-0
ΠΑΟΚ - Περιστέρι 91-79
Περιστέρι - ΠΑΟΚ 72-77
4. ΑΕΚ - 5. ΑΡΗΣ 1-0
ΑΕΚ - Άρης 87-81
Άρης - ΑΕΚ (17/5, 17:30)
ΑΕΚ - Άρης* (25/5, 19:00)
*Αν χρειαστούν οι τρίτοι προημιτελικοί στις σειρές
ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
Ολυμπιακός/Κολοσσός - ΑΕΚ/Άρης
Παναθηναϊκός/Μύκονος - ΠΑΟΚ
ΤΕΛΙΚΟΙ