Πανόραμα playoffs: Έκανε το πρώτο βήμα για την τετράδα η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκρισή της στα ημιτελικά των ελληνικών playoffs, επικρατώντας του Άρη Betsson με 87-81.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έγραψε το 1-0 στην... κιτρινόμαυρη σειρά και θα προσπαθήσει να «σκουπίσει» τον Άρη στο Παλέ την Κυριακή το απόγευμα (17/5, 17:30), ενώ οι Θεσσαλονικείς θέλουν να ισοφαρίσουν και να διατηρήσουν τις δικές τους ελπίδες πρόκρισης στην τετράδα.

Υπενθυμίζεται πως στα ημιτελικά των ελληνικών playoffs έχει προκριθεί ήδη ο ΠΑΟΚ με το 2-0 κόντρα στο Περιστέρι.

Το πανόραμα των playoffs

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - 8. ΚΟΛΟΣΣΟΣ 1-0

Ολυμπιακός - Κολοσσός 117-76

Κολοσσός - Ολυμπιακός (16/5, 16:15)

Ολυμπιακός - Κολοσσός* (28/5, 18:00)

2. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - 7. ΜΥΚΟΝΟΣ

Παναθηναϊκός - Μύκονος (15/5, 19:00)

Μύκονος - Παναθηναϊκός (17/5, 15:15)

Παναθηναϊκός - Μύκονος* (28/5, 20:10)

3. ΠΑΟΚ - 6. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2-0

ΠΑΟΚ - Περιστέρι 91-79

Περιστέρι - ΠΑΟΚ 72-77

4. ΑΕΚ - 5. ΑΡΗΣ 1-0

ΑΕΚ - Άρης 87-81

Άρης - ΑΕΚ (17/5, 17:30)

ΑΕΚ - Άρης* (25/5, 19:00)

*Αν χρειαστούν οι τρίτοι προημιτελικοί στις σειρές

ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Ολυμπιακός/Κολοσσός - ΑΕΚ/Άρης

Παναθηναϊκός/Μύκονος - ΠΑΟΚ

ΤΕΛΙΚΟΙ