Χατζηελευθερίου: «Οι αγώνες με τον Παναθηναϊκό είναι η επιβράβευση της χρονιάς για τη Μύκονο Betsson»

Ο άμεσος συνεργάτης του Βαγγέλη Ζιάγκου Παναγιώτη Χατζηελευθερίου σε δηλώσεις του ενόψει του Game 1 των play-off κόντρα στον Παναθηναϊκό σημείωσε ότι τα ματς με τους «πράσινους» είναι η επιβράβευση της χρονιάς για την ομάδα.

Η Μύκονος Betsson έχει μπροστά της την ιστορική συμμετοχή στα playoffs απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR, με τον ασίσταντ κόουτς Παναγιώτη Χατζηελευθερίου να σχολιάζει το Game 1 των προημιτελικών με τους «πράσινους», το οποίο θα διεξαχθεί στο T-Center (Παρασκευή 15 Μαΐου, 19:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ).

Ο άμεσος συνεργάτης του Βαγγέλη Ζιάγκου σχολίασε στην αρχική τοποθέτησή του: «Στην πρώτη μας παρουσία στην post-season και στην κορύφωση της αγωνιστικής χρονιάς σε όλα τα επίπεδα, η προσέγγισή μας είναι ότι πρέπει να είμαστε συνεπείς και να δείξουμε το καλό πρόσωπο που δείξαμε όλη τη σεζόν. Είμαστε ρεαλιστές, ξέρουμε πραγματικά τι σημαίνει η ομάδα του Παναθηναϊκού. Παρ’ όλα αυτά, θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί».

Και πρόσθεσε: «Αυτά τα παιχνίδια είναι η επιβράβευση της χρονιάς, είναι επιβράβευση των ανθρώπων που είναι κοντά και στηρίζουν την ομάδα, είναι επιβράβευση της διοίκησης, των προπονητών, των παικτών και γενικά όλων όσοι συμμετέχουν σε αυτή την πορεία. Είμαστε ρεαλιστές, ξέρουμε ποια είναι η ομάδα του Παναθηναϊκού, η οποία μπορεί να προέρχεται από τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια, όμως ανήκει στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης».