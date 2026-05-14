Ο Όμιλος BYD ανεβάζει τον πήχη στο Goodwood Festival of Speed 2026

Ο Όμιλος BYD θα κλέψει τις εντυπώσεις στο φετινό Goodwood Festival of Speed, επιβεβαιώνοντας τη συμμετοχή του στην πιο διάσημη και διαδραστική γιορτή της αυτοκίνησης στον κόσμο, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 12 Ιουλίου 2026.

Ο Όμιλος BYD θα δώσει δυναμικό παρών με τις μάρκες BYD, DENZA και YANGWANG σε ένα εντυπωσιακό περίπτερο στο Goodwood Festival of Speed 2026 Το πολυεπίπεδο περίπτερο, με συνολική επιφάνεια 2.016 τετραγωνικών μέτρων, θα είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία της διοργάνωσης και θα διαθέτει ειδική «Ζώνη Τεχνολογίας», χώρο επιδείξεων εκτός δρόμου, ρομπότ, προσομοιωτές οδήγησης και κατάστημα αναμνηστικών προϊόντων, καθώς και roof terrace με αποκλειστικές υπηρεσίες φιλοξενίας. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίαση της premium μάρκας DENZA στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και η παγκόσμια πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου. Η BYD θα παρουσιάσει επίσης αρκετά σημαντικά νέα μοντέλα για την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο Η πολυτελής μάρκα YANGWANG θα παρουσιάσει το εντυπωσιακό SUV U8L και το ταχύτερο αυτοκίνητο παραγωγής στον κόσμο, το U9 Xtreme, ενώ ένα από τα supercar της θα συμμετάσχει στη θρυλική ανάβαση του Goodwood (Hillclimb)

Μετά από δύο ιδιαίτερα επιτυχημένες χρονιές στο φεστιβάλ, η ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία επιστρέφει φέτος για να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τον πήχη, τόσο μεταφορικά όσο και κυριολεκτικά. Οι μάρκες BYD, DENZA και YANGWANG θα φιλοξενηθούν στο μεγαλύτερο περίπτερο που έχει δημιουργηθεί ποτέ από μία και μόνο εταιρεία στα 33 χρόνια ιστορίας της διοργάνωσης, αναδεικνύοντας τη δέσμευση και το πάθος του Ομίλου για τους Βρετανούς petrolheads.

Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης γιορτής του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ο Όμιλος BYD θα παρουσιάσει μια σειρά νέων μοντέλων από όλες τις μάρκες του, σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε περίοπτη θέση θα βρίσκεται το ταχύτερο αυτοκίνητο παραγωγής στον κόσμο, το YANGWANG U9 Xtreme. Το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης θα έχουν την ευκαιρία να δουν τουλάχιστον μία παγκόσμια πρεμιέρα, καθώς και επιπλέον νέες παρουσιάσεις από τις BYD και DENZA. Παράλληλα, η premium μάρκα DENZA θα πραγματοποιήσει το επίσημο λανσάρισμά της στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ στο περίπτερο θα βρίσκονται τα Z9GT, BAO5 και D9, τα τρία πρώτα μοντέλα της που θα κυκλοφορήσουν στη χώρα.

Κάθε μία από τις μάρκες θα φιλοξενείται σε μια εντυπωσιακή, πολυεπίπεδη και σύγχρονη εγκατάσταση, η οποία θα διαθέτει κομψό roof terrace και θα βρίσκεται σε προνομιακή θέση, ακριβώς δίπλα στην κεντρική πεζογέφυρα της διοργάνωσης. Με συνολική επιφάνεια 2.016 τετραγωνικών μέτρων, το περίπτερο θα αναδεικνύει τη διακριτή ταυτότητα καθεμιάς από τις τρεις μάρκες του Ομίλου.

Πέρα από την έκθεση των νέων μοντέλων, ο εντυπωσιακός σχεδιασμός του περιπτέρου έχει διαμορφωθεί ώστε να προσφέρει στο κοινό μια πλήρως διαδραστική και καθηλωτική εμπειρία. Δεδομένου μάλιστα του απρόβλεπτου βρετανικού καιρού στην καρδιά του καλοκαιρού, το περίπτερο θα αποτελεί ιδανικό σημείο συνάντησης αλλά και καταφύγιο για τους φίλους του φεστιβάλ, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών.

Οι επισκέπτες θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε μια σειρά από ξεχωριστές δραστηριότητες. Στην ειδικά διαμορφωμένη off-road πίστα θα πραγματοποιούνται επιδείξεις και βόλτες για όσους επιθυμούν να ζήσουν την εμπειρία από τη θέση του συνοδηγού με τα νέα BYD SHARK 6 pick-up και DENZA BAO5 SUV, ενώ στον χώρο θα λειτουργεί και κατάστημα αναμνηστικών προϊόντων. Παράλληλα, πιστή στον χαρακτήρα της ως εταιρείας τεχνολογίας, ο Όμιλος BYD φροντίζει ώστε το ενδιαφέρον να μην περιορίζεται αποκλειστικά στα αυτοκίνητα.

Στο κέντρο του περιπτέρου θα βρίσκεται μια «Ζώνη Τεχνολογίας» (Tech Zone), όπου οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τις προηγμένες τεχνολογίες της εταιρείας, όπως το V2G (Vehicle-to-Grid), το DM-i (Dual Mode Intelligent plug-in Super Hybrid technology) και, φυσικά, τη νέα τεχνολογία FLASH Charging. Μέσα από live επιδείξεις, το κοινό θα μπορεί να δει τη μπαταρία Blade Battery 2.0 να φορτίζει από το 10% έως το 70% — προσφέροντας αυτονομία άνω των 220 μιλίων — σε μόλις πέντε λεπτά. Οι νεότεροι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε μια διαδραστική εμπειρία AI, ενώ οι προσομοιωτές οδήγησης υπόσχονται δυνατές συγκινήσεις για όλες τις ηλικίες. Την εμπειρία ολοκληρώνουν τα ρομποτικά σκυλιά, προσφέροντας μια ακόμη εντυπωσιακή τεχνολογική παρουσία.

Η Stella Li, εκτελεστική αντιπρόεδρος της BYD, σχολίασε: «Το Goodwood Festival of Speed αποτελεί μία από τις σημαντικότερες και πιο συναρπαστικές διοργανώσεις στο παγκόσμιο ημερολόγιο της αυτοκίνησης και θέλαμε να παρουσιάσουμε τις μάρκες BYD, DENZA και YANGWANG με τρόπο αντάξιο του κύρους και της μοναδικής ατμόσφαιρας του φεστιβάλ. Το περίπτερό μας, που ξεπερνά κάθε προηγούμενο σε μέγεθος, εκφράζει ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία· όχι μόνο συνδέει τις μάρκες μας με την πλούσια παράδοση του Goodwood στην αυτοκίνηση και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, αλλά αποτελεί και την ιδανική σκηνή για την παγκόσμια πρεμιέρα ενός ολοκαίνουργιου μοντέλου, καθώς και για την ανάδειξη του εύρους, της απήχησης και της τεχνολογίας του Ομίλου BYD.»

Ο Δούκας του Richmond, CBE DL, ιδρυτής του Festival of Speed, δήλωσε: «Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε ξανά τον Όμιλο BYD στο Goodwood Festival of Speed, καθώς η παρουσία του αντανακλά τη φιλοδοξία και τη δυναμική που χαρακτηρίζουν τη διοργάνωση. Το Festival of Speed υπήρξε ανέκαθεν σημείο αναφοράς για την παρουσίαση των πιο σύγχρονων αυτοκινήτων και τεχνολογιών της αυτοκίνησης και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που οι μάρκες BYD, DENZA και YANGWANG θα πραγματοποιήσουν μια σειρά από παγκόσμιες και ευρωπαϊκές πρεμιέρες. Παρότι συγκεντρώνει εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες στο West Sussex, το Festival of Speed απευθύνεται σε ένα πραγματικά διεθνές κοινό, γεγονός που το καθιστά ιδανική επιλογή για τον Όμιλο BYD, προκειμένου να παρουσιάσει τα μοντέλα του και να αφηγηθεί τη δική του ιστορία."