Άρης Betsson: Ο Μποχωρίδης έγινε 200άρης και γράφει ιστορία

Ο Λευτέρης Μποχωρίδης συνεχίζει να γράφει ιστορία με την κιτρινόμαυρη φανέλα.

Ο αρχηγός του Άρη Betsson με τη συμμετοχή του στον σημερινό προημιτελικό απέναντι στην ΑΕΚ, συμπλήρωσε 200 παιχνίδια με την κιτρινόμαυρη φανέλα στην Stoiximan GBL, σημειώνοντας ένα ακόμη προσωπικό επίτευγμα στην καριέρα του.

Είναι κάτι που στα χρόνια του επαγγελματικού πρωταθλήματος, από το 1992-93 δηλαδή, έκανε μόνο ένας ακόμη παίκτης, ο Παναγιώτης Λιαδέλης. Ο Μποχωρίδης, διανύει φέτος τη δέκατη σεζόν του στον Άρη, έχοντας θητεύσει για δύο διαφορετικές τριετίες στον Παναθηναϊκό (2014-17 & 2020-2023).