Ο Μεντβέντεφ στα ημιτελικά της Ρώμης μετά από μεγάλη μάχη με τον Λανταλούθε

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ χρειάστηκε να παλέψει για περισσότερες από 2,5 ώρες, αλλά κατάφερε να περάσει το εμπόδιο του εντυπωσιακού Ισπανού Μάρτιν Λανταλούθε με 1-6, 6-4, 7-5 και να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά του τουρνουά της Ρώμης για δεύτερη φορά στην καριέρα του.

Ο Ρώσος τενίστας, ξεκίνησε πολύ άσχημα το παιχνίδι, χάνοντας το πρώτο σετ με 6-1, όμως στη συνέχεια αντέδρασε, ισοφαρίζοντας σε 1-1 και παίρνοντας τελικά τη νίκη στο καθοριστικό σετ, σε ένα παιχνίδι με συνεχείς ανατροπές και έντονη πίεση.

Ο Λανταλούθε προηγήθηκε και στο τρίτο σετ, ενώ έφτασε να έχει και ευκαιρίες για να βάλει ακόμα μεγαλύτερη πίεση, όμως δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την έκπληξη, με τον Μεντβέντεφ να δείχνει την εμπειρία του στα κρίσιμα σημεία.

Ο Ρώσος πήγε στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τον Γιάνικ Σίνερ σε μια ιδιαίτερα δυνατή μονομαχία για μια θέση στον τελικό του Masters της Ρώμης.