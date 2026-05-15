Eurovision 2026:Η Κύπρος στον τελικό με την Αντιγόνη και το «Jalla»

Η Κύπρος εξασφάλισε την πρόκρισή της στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, που θα διεξαχθεί το Σάββατο στη Βιέννη, χάρη στην εμφάνιση της Αντιγόνης με το τραγούδι «Jalla».

Η εκπρόσωπος της Κύπρου μπήκε στη σκηνή ως όγδοη στον δεύτερο ημιτελικό και παρουσίασε ένα δυναμικό dance-pop κομμάτι, καταφέρνοντας να ξεχωρίσει και να κερδίσει μία θέση ανάμεσα στις δέκα χώρες που προκρίθηκαν.

Μαζί με την Κύπρο, από τον δεύτερο ημιτελικό πήραν το εισιτήριο για τον τελικό η Βουλγαρία, η Ουκρανία, η Νορβηγία, η Αυστραλία, η Ρουμανία, η Μάλτα, η Αλβανία και η Δανία.

Η πρόκριση έφερε ενθουσιασμό στους φίλους της Eurovision, με την κυπριακή συμμετοχή να συγκεντρώνει θετικά σχόλια για την ενέργεια, τη σκηνική παρουσία και τον σύγχρονο ήχο του τραγουδιού.