Για το 9ο χρυσό στο ευρωπαϊκό ο Πετρούνιας

Ο Λευτέρης Πετρούνιας ρίχνεται σήμερα Τετάρτη (19/8, 18:45 ΕΡΤ-2 Σπορ) στη μάχη για τα προκριματικά των κρίκων του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Ζάγκρεμπ στις 15:00.

Έτοιμος για μια ακόμη διάκριση είναι ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος ρίχνεται σήμερα Τετάρτη στις 18:45 στη μάχη των προκριματικών, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ, με τον «Άρχοντα των Κρίκων» να θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πέρυσι στη Λειψία.

Ο 35χρονος υπεραθλητής είναι έτοιμος να πάρει την πολυπόθητη πρόκριση και να διεκδικήσει την Παρασκευή (21/8, 19:00, ΕΡΤ-2 Σπορ) το ενδέκατο μετάλλιό του στον τελικό του αγωνίσματος (8 χρυσά, 2 χάλκινα).

Αναλυτικά τα μετάλλια του Πετρούνια στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα:

- 2011 Βερολίνο (Χάλκινο)

- 2015 Μονπελιέ (Χρυσό)

- 2016 Βέρνη (Χρυσό)

- 2017 Κλουζ-Ναπόκα (Χρυσό)

- 2018 Γλασκόβη (Χρυσό)

- 2021 Βασιλεία (Χρυσό)

- 2022 Μόναχο (Χρυσό)

- 2023 Αττάλεια (Χάλκινο)

- 2024 Ρίμινι (Χρυσό)

- 2025 Λειψία (Χρυσό)