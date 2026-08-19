Στο σημερινό Center Fox η ΑΕΚ για πρόκριση, η "βόμβα" Γουόκαπ, ο Κάσερες που έρχεται και η αγάπη διαρκείας στον Παναθηναϊκό

Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τον Βασίλη Βέργη, τον απόηχο του πρώτου αγώνα της ΑΕΚ με τη Λέφσκι, τις εξελίξεις στο θέμα Γουόκαπ και Ολυμπιακού και όλες τις μεταγραφικές εξελίξεις.