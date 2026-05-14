Ο Κάρι θέλει να αγωνιστεί για τουλάχιστον 20 σεζόν στο ΝΒΑ

Ο Στεφ Κάρι επιθυμεί να αγωνιστεί για τουλάχιστον 20 σεζόν στο ΝΒΑ και να κατακτήσει τουλάχιστον ένα πρωτάθλημα ακόμα.

Μπορεί η φετινή σεζόν να μην ήταν καθόλου καλή για τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, αλλά αυτό δεν αλλάζει τα πλάνα του Στεφ Κάρι. Ο «Σεφ» αναμένεται να ανανεώσει το συμβόλαιό του το καλοκαίρι με τους «Πολεμιστές» και φαίνεται πως έχει συγκεκριμένους στόχους.

Σύμφωνα με τον Μπρετ Σίεγκελ, ο Κάρι θα συνεχίσει στους Ουόριορς και έχει αναφέρει πολλές φορές κατά την διάρκεια της σεζόν πως θέλει να αγωνιστεί για τουλάχιστον 20 σεζόν στο ΝΒΑ. Θυμίζουμε πως η αγωνιστική περίοδος που ολοκληρώθηκε ήταν η 17η για τον 38χρονο.

Την ίδια ώρα, ο δημοσιογράφους αναφέρει πως ο Κάρι έχει κάνει γνωστό πως θέλει να κερδίσει ακόμα ένα πρωτάθλημα.

Φέτος σε 43 ματς στην κανονική περίοδο ο αστέρας των «Πολεμιστών» είχε 26,6 πόντους, 3,6 ριμπάουντ και 4,7 ασίστ σε 30,9 λεπτά στο παρκέ.