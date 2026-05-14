Μίλισιτς: «Γελοίο να μην παίζεις για 20 μέρες, μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό»

Ο Ιγκόρ Μίλισιτς σε δηλώσεις του μετά την ήττα του Άρη τόνισε πως είναι γελοίο η ομάδα του να μένει εκτός δράσης για 20 μέρες, σημειώνοντας οτι αυτό συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που μας έφεραν ως εδώ. Εμείς έπρεπε να βρούμε τον ρυθμό μας γιατί ήμασταν 20 μέρες εκτός δράσης. Μόνο εδώ συμβαίνει αυτό. Είναι γελoίο αυτό»

Για την συνέχεια: «Πρέπει να βελτιωθούμε αν θέλουμε να νικήσουμε την ΑΕΚ. Πρέπει να ανεβάσουμε την απόδοσή μας την Κυριακή, ώστε να κάνουμε καλύτερη δουλειά και να πάρουμε τη νίκη Πρέπει να επιτεθούμε εκεί που θέλουμε να χτυπήσουμε και να μην καθυστερούμε στις βοήθειες όταν εκείνοι κυκλοφορούν την μπάλα. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε».