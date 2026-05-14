Σάκοτα: «Είμαστε υποχρεωμένοι να συνέλθουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα σε δηλώσεις του μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη στο Game 1 των play-off σημείωσε ότι η ομάδα πρέπει να συνέλθει όσο πιο γρήγορο γίνεται από τον χαμένο τελικό του BCL και την απογοήτευση.

Για το πόσο δύσκολο ήταν το ψυχολογικό κομμάτι μετά τον χαμένο τελικό: «Είμαστε υποχρεωμένοι να συνέλθουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Σίγουρα δεν είναι εύκολο. Κάναμε προπονήσεις. Φαίνονταν όλα καλά στην προπόνηση. Αντιδράσαμε πολύ καλά θα έλεγα. Το πρώτο ημόχρονο είχαμε 17 ασίστ, ήταν εντυπωσιακό από τις 27 που είχαμε στο σύνολο.Ο Άρης είχε κάνει πολλές προπονήσεις και ποντάρε στην πιεστική άμυνα και στις αλλαγές. Στο πρώτο μέρος κάναμε πολλά λάθη, στο δεύτερο ξεφύγαμε στο σκορ. Το παιχνίδι πήγε ακριβώς όπως το προηγούμενο, στις λεπτομέρειες. Θα πρέπει να είμαστε πιο έξυπνοι στην επίθεση»

Για το τι θέλει να δει στο επόμενο παιχνίδι: «Ο καθένας διαχωρίζει το μυαλό του. Δεν είναι εύκολο. Είμαστε υποχρεωμένοι. Τα παιχνίδια πάνε και έρχονται. Όσο περνάνε οι μέρες ελπίζω να είμαστε πιο έτοιμοι με φυσική κατάσταση. Το επόμενο παιχνίδι είναι match - ball για εμάς»