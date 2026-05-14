Τέμπη: Σκότωσαν με φόλα τον σκύλο Echo που συμμετείχε στις έρευνες

Αγανάκτηση προκαλεί το εργαστηριακό πόρισμα που επιβεβαίωσε ότι ο σκύλος έρευνας και διάσωσης, Echo, ο οποίος συμμετείχε και βοήθησε στις επιχειρήσεις έρευνας μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, δηλητηριάστηκε με φόλα βρίσκοντας μαρτυρικό θάνατο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομάδας «Anubis Coldcase K9 Team», ο Echo, εκπαιδευμένος σκύλος ανίχνευσης ράτσας μαλινουά, έπεσε θύμα φόλας από ασυνείδητους που θέλησαν να βάλουν τέλος στη συμβολή του σε κρίσιμες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Παράλληλα, δηλώνει ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της ομάδας, Ευάγγελος Αλεξανδρής, υπογραμμίζει ότι η προσπάθεια για δικαίωση του Echo θα συνεχιστεί μέχρι τέλους, ενώ η ομάδα παραμένει ενεργή στην υποστήριξη των αρχών και των οικογενειών των θυμάτων.

Η ανακοίνωση της ομάδας

«Σήμερα μας κοινοποιήθηκε η έκθεση τοξικολογικών αναλύσεων της θανάτωσης του Echo, η οποία διεξήχθη από την εταιρεία DNALοgy (European center for genetics and DNA identification), διαπιστευμένο εργαστήριο δικανικής ιατρικής γενετικής. Τα αποτελέσματα αυτά ταυτίζονται απόλυτα με τα ευρήματα της αρχικής ιστολογικής εξέτασης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και πιο συγκεκριμένα του Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής των Ζώων και Κτηνιατροδικαστικής, επιβεβαιώνοντας με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την ακριβή χημική σύσταση της ουσίας με την οποία δηλητηριάστηκε ο Echo.

Το σύνολο των νέων επιστημονικών στοιχείων θα κατατεθεί στις δικαστικές αρχές και στην αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί την έρευνα για τον θάνατο του Echo. Μαζί με το πόρισμα, παραδόθηκαν στις προκαταρκτικές αρχές συγκεκριμένα στοιχεία για τη δράση τριών προσώπων τουλάχιστον, η δράση των οποίων τελεί υπό στενή παρακολούθηση από εμάς όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Η παράλληλη έρευνα από την πλευρά μας έφερε συνεχώς νέα στοιχεία, προκειμένου να ταυτοποιηθεί πλήρως η ταυτότητα του δράστη - δραστών.

Η συμπεριφορά των εν λόγω προσώπων ξεκίνησε αμέσως μετά την κατάθεση του δεύτερου πορίσματος για τα Τέμπη στις 2 Οκτωβρίου 2024, με κλιμάκωση των ενεργειών τους μέχρι και σήμερα.

Καταγγέλλουμε δημόσια ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα από τις 23/11/2024 δεχόμαστε συστηματικές και έντονες πιέσεις με σκοπό την απομάκρυνσή μας από τον δημοτικό χώρο στο Πεντέλη, στον ίδιο ακριβώς χώρο όπου φέρεται να έγινε και η προαναφερόμενη δηλητηρίαση - μετέπειτα θανάτωση του Echo.

Η σημερινή λήψη του τοξικολογικού πορίσματος κλείνει έναν κύκλο αβεβαιότητας και επιβεβαιώνει τις αρχικές μας εκτιμήσεις.

Η πλήρης ταύτιση των εξετάσεων δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης, και είμαστε βέβαιοι ότι οι αρχές θα πράξουν το καθήκον τους για τη δηλητηρίαση και τη θανάτωση του Echo, που πραγματοποιήθηκε μέσα στον ευρύτερο ελεγχόμενο χώρο στον οποίο πρόσβαση έχουν συγκεκριμένα άτομα.

Η ομάδα μας παραμένει στη διάθεση των ανακριτικών αρχών, συνεργαζόμενη καθημερινά στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και στην απόδοση ποινικών ευθυνών.

Ευχαριστούμε συγκεκριμένα τον Σύλλογο Θυμάτων Τεμπών για όλη του τη βοήθεια και τη στήριξη, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - «Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής των Ζώων» και πιο συγκεκριμένα τον κο Δημήτριο Δούκα και τον κο Δημήτρη Τόντη, επίσης την κτηνίατρό μας κα Χρύσα Λαγουδάκη.

Με εκτίμηση,

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

ANUBIS COLDCASE K9 TEAM

Ευάγγελος Αλεξανδρής».

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι ο Echo εντοπίστηκε νεκρός σε χώρο του εκπαιδευτηρίου το Σάββατο 1η Νοεμβρίου. Πρόκειται για ένα ειδικά εκπαιδευμένο βελγικό μαλινουά που είχε εντοπίσει νεκρό στο Μεσολόγγι τον Μπάμπη Κούτσικο τον Ιανουάριο του 2025 και συμμετείχε στις έρευνες για τον εντοπισμό του Βασίλη Καλογήρου. Επιπλέον, ήταν ένα από τα τρία σκυλιά που είχαν εντοπίσει βιολογικό υλικό επιβαινόντων στο τρένο στα Τέμπη, εννιά μήνες μετά το δυστύχημα.

Πηγή: ethnos.gr