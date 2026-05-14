Τηλεοπτική αγορά σε αναβρασμό: Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στα upfronts και οι συγχωνεύσεις αλλάζουν το παιχνίδι δισεκατομμυρίων

H νέα εποχή της τηλεόρασης, με επίκεντρο τα ζωντανά γεγονότα, τα αθλητικά δικαιώματα και την τεχνητή νοημοσύνη - Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Τα φετινά upfronts της αμερικανικής τηλεοπτικής αγοράς, δηλαδή οι ετήσιες παρουσιάσεις των μεγάλων δικτύων και πλατφορμών προς διαφημιστές και διαφημιστικές εταιρείες, εξελίσσονται σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια απλή επίδειξη νέου προγράμματος. Στη Νέα Υόρκη, όπου συγκεντρώνεται όλη η βιομηχανία των media αυτή την εβδομάδα, η αίσθηση είναι πως η τηλεόραση περνά σε νέο στάδιο μετάβασης. Και αυτή τη φορά, η αναστάτωση δεν προέρχεται τόσο από εξωτερικές κρίσεις όσο από τις ίδιες τις εταιρείες.

Η τεχνητή νοημοσύνη, οι συγχωνεύσεις, οι αλλαγές στις συνδρομητικές πλατφόρμες, η κατάρρευση της παραδοσιακής καλωδιακής τηλεόρασης και η μάχη για τα αθλητικά δικαιώματα δημιουργούν μια αγορά που μοιάζει να ξαναχτίζεται από την αρχή. Οι μεγαλύτεροι όμιλοι των ΗΠΑ, από το NBCUniversal και το Disney μέχρι το Fox, το Warner Bros. Discovery, το Amazon Prime Video και το YouTube της Google, επιχειρούν να πείσουν ότι διαθέτουν ακόμη τη δύναμη να τραβήξουν κοινό και διαφημιστικά κονδύλια δισεκατομμυρίων.

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο που πωλείται η τηλεόραση

Το μεγάλο σύνθημα των φετινών παρουσιάσεων είναι ένα: δεδομένα, στόχευση και αποτελεσματικότητα μέσω AI. Οι διαφημιστές ζητούν πλέον αποδείξεις για το πού πηγαίνουν τα χρήματά τους και οι μιντιακές εταιρείες προσπαθούν να δείξουν ότι μπορούν να προσφέρουν ακριβέστερη μέτρηση κοινού, καλύτερη στόχευση και μεγαλύτερη απόδοση.

Στελέχη της αγοράς εξηγούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει πλέον στα τηλεοπτικά δίκτυα να συλλέγουν σε πραγματικό χρόνο στοιχεία τηλεθέασης και αλληλεπίδρασης, φέρνοντας πιο κοντά την παραδοσιακή τηλεόραση με το streaming. Ουσιαστικά, το linear TV επιχειρεί να αποκτήσει τις δυνατότητες στόχευσης που μέχρι πρότινος είχαν μόνο οι ψηφιακές πλατφόρμες.

Ο πρόεδρος διαφημιστικών πωλήσεων του Fox, Τζεφ Κόλινς, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την αγορά, σημειώνοντας ότι οι διαφημιζόμενοι έχουν πλέον μάθει να λειτουργούν μέσα σε περιβάλλον αβεβαιότητας, μετά την πανδημία, τους πολέμους και τις εμπορικές συγκρούσεις των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με τα στελέχη των εταιρειών, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή μαζικές ακυρώσεις διαφημιστικών προϋπολογισμών, αλλά περισσότερο αιτήματα για μεγαλύτερη ευελιξία στις συμφωνίες.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως οι εταιρείες media καλούνται να αποδείξουν ότι κάθε ευρώ διαφημιστικής δαπάνης μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια. Και εκεί ακριβώς έρχεται η AI να παίξει καθοριστικό ρόλο.

Τα αθλητικά δικαιώματα παραμένουν ο βασιλιάς της αγοράς

Παρά τη ραγδαία ανάπτυξη των σειρών και των streaming πλατφορμών, το ζωντανό περιεχόμενο συνεχίζει να θεωρείται το ισχυρότερο «όπλο» της αγοράς. Κυρίως τα αθλητικά γεγονότα.

Το NBCUniversal στηρίζει μεγάλο μέρος της παρουσίασής του στο NFL, στο NBA και στο MLB. Το Disney προβάλλει έντονα το γεγονός ότι θα μεταδώσει το επόμενο Super Bowl, ενώ συνεχίζει να διαθέτει τεράστιο πακέτο αθλητικών δικαιωμάτων στις ΗΠΑ. Το Fox επενδύει σχεδόν αποκλειστικά σε αθλητικό και ενημερωτικό περιεχόμενο μετά την πώληση των ψυχαγωγικών του δραστηριοτήτων στο Disney το 2019.

Η πραγματικότητα όμως είναι πιο σύνθετη για το 2026. Η αγορά χάνει δύο κολοσσιαία γεγονότα που έφεραν τεράστιες διαφημιστικές δαπάνες το προηγούμενο διάστημα: το Μουντιάλ και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό σημαίνει ότι τα media πρέπει τώρα να βρουν άλλους τρόπους για να κρατήσουν τα ίδια επίπεδα εσόδων.

Στελέχη του Warner Bros. Discovery παραδέχονται ανοιχτά ότι η βιομηχανία προσπαθεί να αντικαταστήσει τα τεράστια budgets που κατευθύνθηκαν τα προηγούμενα χρόνια σε Μουντιάλ και Ολυμπιακούς. Η μάχη για κάθε διαφημιστικό δολάριο γίνεται πλέον πιο σκληρή.

Και εκεί προκύπτει ακόμη μία μεγάλη πίεση: το κόστος των αθλητικών δικαιωμάτων έχει εκτοξευθεί. Οι εταιρείες πληρώνουν πλέον δεκάδες δισεκατομμύρια για NFL, NBA και άλλες διοργανώσεις, σε μια αγορά όπου οι συνδρομές δεν αυξάνονται με τον ίδιο ρυθμό.

Συγχωνεύσεις, διάσπαση ομίλων και νέα ισορροπία δυνάμεων

Το παρασκήνιο των φετινών upfronts είναι γεμάτο εταιρικές ανακατατάξεις. Το μεγαλύτερο θέμα αφορά το Warner Bros. Discovery και τη σχεδιαζόμενη συγχώνευσή του με το Paramount, μια συμφωνία που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο τρίτο τρίμηνο του 2026.

Η νέα εταιρεία θα δημιουργήσει έναν γιγαντιαίο κατάλογο περιεχομένου σε κινηματογράφο, τηλεόραση και streaming. Η διοίκηση του Paramount θεωρούσε τη βιβλιοθήκη του Warner Bros. Discovery κομβικό στοιχείο για το μέλλον της αγοράς, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου οι πλατφόρμες χρειάζονται διαρκώς νέο περιεχόμενο για να κρατούν συνδρομητές.

Την ίδια στιγμή, το NBCUniversal ακολουθεί διαφορετική στρατηγική. Αποσχίζει τα καλωδιακά του κανάλια, όπως CNBC, USA και E!, σε νέο εταιρικό σχήμα με την ονομασία Versant. Πρόκειται ουσιαστικά για παραδοχή ότι η εποχή της κλασικής καλωδιακής τηλεόρασης φθίνει και ότι τα μεγάλα στούντιο προσπαθούν να σώσουν ό,τι παραμένει κερδοφόρο.

Στο βάθος όλων αυτών υπάρχει η αμείλικτη πίεση του streaming. Το Netflix, το Amazon και το YouTube πιέζουν διαρκώς τα παραδοσιακά τηλεοπτικά δίκτυα, όχι μόνο στο κοινό αλλά και στη διαφημιστική αγορά. Η μάχη πλέον δεν αφορά μόνο ποιος έχει περισσότερο περιεχόμενο, αλλά ποιος μπορεί να αποδείξει με στοιχεία ότι το περιεχόμενό του αποδίδει εμπορικά.

Η ειρωνεία είναι ότι η τηλεόραση, για να επιβιώσει απέναντι στις πλατφόρμες, αναγκάζεται να γίνει όλο και περισσότερο… σαν πλατφόρμα. Με αλγόριθμους, δεδομένα, στόχευση και τεχνητή νοημοσύνη. Η διαφορά είναι ότι τώρα στο τραπέζι υπάρχουν και συμβόλαια δισεκατομμυρίων. Και κανείς δεν θέλει να μείνει εκτός παιχνιδιού.

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