Επιμένει ο Γεωργιάδης κατά Ανδρουλάκη: «Μασαμπούκωσε 1,2 εκατ. ευρώ και μας κουνάει και το δάχτυλο»

Σε υψηλούς τόνους συνεχίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ Άδωνι Γεωργιάδη και Νίκου Ανδρουλάκη, με αφορμή το ακίνητο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο Κρήτης.

Μετά τις αλλεπάλληλες αναρτήσεις στο X, ο υπουργός Υγείας επέλεξε να επιτεθεί και από το βήμα στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον οποίο κατηγόρησε πως εμφανίζεται ως «κήνσορας της ηθικής», «Κικέρων», «άμεμπτος, αδιάφθορος και πάλλευκος» την ίδια στιγμή που, κατά τον ίδιο τον Άδωνι Γεωργιάδη, εισέπραττε χρήματα από το δημόσιο επί σειρά ετών, για τη μίσθωση του ακινήτου του.

«Μασαμπούκωσε 1,2 εκατ. ευρώ και μας κουνάει και το δάχτυλο»

«Δεν μπορεί για το θέμα Ανδρουλάκη και τον ξεχασιάρη λογιστή που ξέχασε να δηλώσει 1 εκατ. ευρώ - που τυπικά έχει καταθέσει ψευδές πόθεν έσχες και πρέπει να ασκηθεί δίωξη για κακούργημα - να μην πειράζει, και για τον κτηνοτρόφο στις Σέρρες και τον Λιβανό να θέλουμε να τους βάλουμε φυλακή. Είναι υποκριτής και ψεύτης», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, και, ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους, πρόσθεσε: «μια εβδομάδα πριν μπει η χώρα στο μνημόνιο, την ώρα που όλοι οι άλλοι μπαίναμε σε φοβερές θυσίες, ένας τουλάχιστον άνθρωπος στην Ελλάδα πέρασε καλά. Κατάφερε να πάρει ένα πολύ υψηλό ενοίκιο, να αποθησαυρίσει και να περάσει την δεκαετία των μνημονίων ζάχαρη. Την ώρα που κόβατε μισθούς και συντάξεις. Κυνηγάμε τον κτηνοτρόφο στις Σέρρες για την επιδότηση των 5.000 ευρώ και ο Ανδρουλάκης μασαμπούκωσε 1,2 εκατ. ευρώ και μας κουνάει και το δάχτυλο». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, το ακίνητο, το 2014 πέρασε αποκλειστικά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, μέσω γονικής παροχής. Σχολιάζοντας τη σχετική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ εκτός μικροφώνου πρόσθεσε ακόμα: «να πάμε στα δικαστήρια. Αλλά πρώτα να φέρει τις συμβάσεις στην επιτροπή Θεσμών να δούμε τι έγινε».

«Θα αποφασίσει η Δικαιοσύνη» η απάντηση Χρηστίδη

Η απάντηση ήρθε από τον «πράσινο» κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, Παύλο Χρηστίδη ο οποίος κατηγόρησε τον υπουργό πως, προκειμένου να αποφύγει τη συζήτηση περί της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνει «υβριστικό σόου».

Ο κ. Χρηστίδης είπε πως ο Άδωνις Γεωργιάδης επέλεξε να επιτεθεί προσωπικά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ καθώς δεν είχε άλλο δικαίωμα παρέμβασης στη συζήτηση. «Επέλεξε να πει αυτά τα οποία είπε, υβριστικά, σε ένα επίπεδο το οποίο, δυστυχώς, πρέπει να αφήσουμε στην άκρη της Βουλής», τόνισε κάνοντας λόγο για «λάσπη στον ανεμιστήρα». «Πόση τρικυμία στο μυαλό μπορεί να έχει ένας υπουργός όταν εμπλέκει μια υπόθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για την οποία έρχεται δικογραφία με συγκεκριμένα αδικήματα, με τα όσα ανέφερε προηγουμένως για τον κύριο Ανδρουλάκη;», διερωτήθηκε και τόνισε πως, ο Νίκος Ανδρουλάκης σκοπεύει να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για το θέμα. «Για τον κύριο Ανδρουλάκη και για όσα είπε ο κύριος Γεωργιάδης θα αποφασίσει η Δικαιοσύνη», υπογράμμισε και ρώτησε προς το Σώμα: «Πόση λάσπη στον ανεμιστήρα πρέπει να ρίξει μια κυβέρνηση απέναντι στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος θέτει ερωτήματα για κάθαρση, δικαιοσύνη και διαφάνεια για τα χρήματα του ελληνικού λαού;».

«Γνήσιος εκπρόσωπος του τραμπισμού στην Ελλάδα» - Η κόντρα με Φάμελλο

Νωρίτερα, οι τόνοι ανέβηκαν μεταξύ του υπουργού Υγείας και του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου που, κατά την ομιλία του σημείωσε: «Ο κύριος Μητσοτάκης καλύπτει το ακροδεξιό εξτρέμ της κυβέρνησης, τον υπουργό της προπαγάνδας, των fake news, της Ομάδας Αλήθειας, τον γνήσιο εκπρόσωπο του τραμπισμού στην Ελλάδα».

«Δεν τον βλέπω να πηγαίνει στον κύριο Τσίπρα τον Σωκράτη Φάμελλο. Ήρθε εδώ για να βρίσει τον Γεωργιάδη και να γίνει φασαρία, επειδή έχει άγχος για τον ανταγωνισμό με τον Τσίπρα. Είπε ένα κάρο ανοησίες για το ΕΣΥ, δεν έχει ιδέα για τι μιλάει, έπαιξε μια κασέτα μπας και τσιμπήσει τίποτα από τον Τσίπρα», απάντησε ο υπουργός Υγείας.

