Ο Λεσόρ το είχε ζήσει ξανά

Ο Παναθηναϊκός έγινε η δεύτερη ομάδα στην ιστορία της Euroleague που χάνει σειρά playoffs, ενώ ήταν μπροστά με 2-0 νίκες και ο Ματίας Λεσόρ έγινε ξανά μάρτυρας του ίδιου σκηνικού.

Οι «πράσινοι» είδαν τη Βαλένθια να τους κάνει την ανατροπή με reverse sweep και να προκρίνεται στο Final Four με 3-2 νίκες, κάτι που είχε συμβεί μία φορά ξανά: το 2023 όταν η Ρεάλ γύρισε τη σειρά με την Παρτιζάν από 0-2 με δύο εντός έδρας ήττες σε 3-2, κερδίζοντας back to back στο Βελιγράδι και ξανά στη Μαδρίτης, για να κατακτήσει μάλιστα στη συνέχεια το τρόπαιο της Euroleague.

Τι συνδέει εκείνη τη σειρά του 2023 με αυτή του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια το 2026; Ο Ματίας Λεσόρ. Και τότε ήταν βασικό μέλος των «ασπρόμαυρων», όπως και τώρα με τον Παναθηναϊκό, με τον Γάλλο σέντερ να γίνεται έτσι ο πρώτος παίκτης που ζει αυτό το εφιαλτικό σενάριο και τις δύο φορές.