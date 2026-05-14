Μετρό: Το πρόβλημα στα αυτόματα μηχανήματα εισιτηρίων στο αεροδρόμιο που προκαλεί ταλαιπωρία στους επιβάτες

Σοβαρή δυσλειτουργία στα αυτόματα μηχανήματα πώλησης εισιτηρίων του σταθμού Αεροδρόμιο φαίνεται να έχει προκύψει - και για αρκετό μάλιστα χρονικό διάστημα, σύμφωνα με καταγγελία.

Όπως αναφέρει σε επιστολή του προς τη διοίκηση της ΣΤΑΣΥ ο γενικός γραμματέας ΣΕΛΜΑ, Σπύρος Ρεβύθης, αυτή η μη κανονική λειτουργία οφείλεται στον εφοδιασμό των μηχανημάτων με ταινίες αποδείξεων.

Πιο συγκεκριμένα, όταν εξαντλούνται οι ταινίες αποδείξεων, τα μηχανήματα αδυνατούν όχι μόνο να εκδώσουν απόδειξη πληρωμής, αλλά και να ολοκληρώσουν συναλλαγές με τραπεζικές κάρτες. Ως αποτέλεσμα, οι επιβάτες δεν μπορούν να προμηθευτούν εισιτήρια μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής και αναγκάζονται είτε να αναζητήσουν μετρητά είτε να περιμένουν σε μεγάλες ουρές στα εκδοτήρια.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη εντονότερο λόγω της ιδιαιτερότητας του σταθμού Αεροδρόμιο, όπου εξυπηρετούνται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες από το εξωτερικό, οι οποίοι πολλές φορές δεν διαθέτουν άμεσα μετρητά ή τοπικό συνάλλαγμα. Παράλληλα, λόγω της αραιής συχνότητας των δρομολογίων προς και από το Αεροδρόμιο, δημιουργείται εύλογη πίεση και αναστάτωση στο

επιβατικό κοινό.

Η κατάσταση αυτή, υπογραμμίζει ο κ. Ρεβύθης, έχει πολλαπλές αρνητικές συνέπειες:

προκαλεί ταλαιπωρία και καθυστερήσεις στους επιβάτες,

δημιουργεί εικόνα δυσλειτουργίας και δυσφήμησης σε έναν σταθμό διεθνούς προβολής της χώρας,

ενώ παράλληλα ενδέχεται να οδηγεί και σε απώλεια εσόδων για την εταιρία.

Σύμφωνα με ενημέρωση εργαζομένων της αρμόδιας υπηρεσίας, το ζήτημα έχει ήδη τεθεί υπόψη του αρμόδιου τμήματος και εξετάζονται τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος. Ο κ. Ρεβύθης επισημαίνει πως ευελπιστεί ότι θα υπάρξει άμεσα παρέμβαση της Διοίκησης ώστε να δοθεί οριστική λύση σε ένα ζήτημα που προκαλεί καθημερινή ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινό και αρνητική εικόνα για τις δημόσιες συγκοινωνίες της χώρας.

Πηγή: ethnos.gr