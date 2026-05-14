Πρώην παίκτης του Ολυμπιακού πάει στους Σικάγο Μπουλς

Ένας πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και βετεράνος πλέον πρόκειται να μετακομίσει στους Σικάγο Μπουλς.

Ο λόγος για τον Έισι Λο, ο οποίος κατέκτησε με τους «ερυθρόλευκους» τους δύο back to back τίτλους της Euroleague το 2012 και το 2013, αποτελώντας μάλιστα την τελευταία ομάδα στην αγωνιστική του καριέρα στα 28 του μόλις χρόνια λόγω ενός τραυματισμού στο γόνατο.

Όπως αναφέρει ο Μάικλ Σκότο στις ΗΠΑ, ο 41χρονος σήμερα Λο αναμένεται να πάρει τη θέση του νέου αντιπροέδρου προσωπικού παικτών στους Μπουλς, έχοντας διατελέσει σε παρόμοιο πόστο (διευθυντής προσωπικού παικτών) στους Μπρουκλιν Νετς.

Προηγουμένως εργάστηκε ως διευθυντής σε τμήμα σκάουτινγκ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, αποτελώντας μέλος του πρωταθλήματος το 2025 στο ΝΒΑ, ενώ νωρίτερα ήταν σκάουτερ και στους Σακραμέντο Κινγκς.