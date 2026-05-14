Πρώην παίκτης του Ολυμπιακού πάει στους Σικάγο Μπουλς

Ο λόγος για τον Έισι Λο, ο οποίος κατέκτησε με τους «ερυθρόλευκους» τους δύο back to back τίτλους της Euroleague το 2012 και το 2013, αποτελώντας μάλιστα την τελευταία ομάδα στην αγωνιστική του καριέρα στα 28 του μόλις χρόνια λόγω ενός τραυματισμού στο γόνατο.
Όπως αναφέρει ο Μάικλ Σκότο στις ΗΠΑ, ο 41χρονος σήμερα Λο αναμένεται να πάρει τη θέση του νέου αντιπροέδρου προσωπικού παικτών στους Μπουλς, έχοντας διατελέσει σε παρόμοιο πόστο (διευθυντής προσωπικού παικτών) στους Μπρουκλιν Νετς.
Προηγουμένως εργάστηκε ως διευθυντής σε τμήμα σκάουτινγκ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, αποτελώντας μέλος του πρωταθλήματος το 2025 στο ΝΒΑ, ενώ νωρίτερα ήταν σκάουτερ και στους Σακραμέντο Κινγκς.
Sources: The Chicago Bulls will hire Acie Law IV as VP of Player Personnel. Law was Director of Player Personnel for the Brooklyn Nets. He’s been Director of Amateur Scouting for the OKC Thunder and won a championship with them in 2025. Prior, he was a Sacramento Kings scout. pic.twitter.com/TTr54Vrtb2— Michael Scotto (@MikeAScotto) May 14, 2026