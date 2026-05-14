Το μήνυμα στήριξης στον Σορτς από τον μάνατζέρ του: «Υπερήφανος για τον χαρακτήρα και το ήθος σου»

Ο Τι Τζέι Σορτς δέχθηκε ισχυρή κριτική στο ημίχρονο του Game 5 με τη Βαλένθια μέσω των δηλώσεων του Εργκίν Αταμάν και μία ημέρα μετά τον αποκλεισμό από το Final Four, ο Αμερικανός γκαρντ είδε τον μάνατζέρ του να τον στηρίζει και δημοσίως.

Ο Νίκος Σπανός, εκπρόσωπος του Σορτς, έστειλε το δικό του μήνυμα για τον Αμερικανό γκαρντ, ο οποίος δέχθηκε «επίθεση» από τον Αταμάν στο ημίχρονο του αγώνα με τη Βαλένθια, αναφέροντας τα εξής:

«Πικρό φινάλε για την ομάδα στη Euroleague. Ωστόσο, είμαι υπερήφανος για την ακεραιότητα του χαρακτήρα, την ηθική και το ήθος που επιδεικνύεις ως άνθρωπος καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Ως εκείνος που βρίσκεται μέσα στην αρένα, εσύ είσαι αυτός που μετράς και εμείς σε στηρίζουμε γιατί είσαι υπέροχος παίκτης και άνθρωπος και το έχεις αποδείξει πολλές φορές».