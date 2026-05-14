Ιστορική νίκη για τον Σίνερ! (vid)

Ο ασυναγώνιστος Γιάνικ Σίνερ νίκησε στα δύο σετ (και) τον Αντρέι Ρούμπλεφ, κλείνοντας θέση στα ημιτελικά του Internazionali BNL d' Italia.

Μια κατηγορία μόνος του ο 24χρονος Ιταλός (Νο.1), δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα να επικρατήσει του 28χρονου Ρώσου (Νο.14) με 6-2, 6-4 και να φτάσει τις 32 συνεχόμενες νίκες σε τουρνουά Masters (64-2 τα σετ). Άφησε, δηλαδή, πίσω του τον Νόβακ Τζόκοβιτς που είχε 31 σερί από το 2011 και είναι κάτοχος του νέου ρεκόρ!

Ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο έχει κατακτήσει διαδοχικά Παρίσι, Indian Wells, Μαϊάμι, Μόντε Κάρλο Μαδρίτη και πάει τώρα φουλ για το έκτο συνεχόμενο 1000άρι. Για την ώρα, έγινε ο δεύτερος τενίστας μετά τον Ράφα Ναφάλ (2010, 2011) που φτάνει στα ημιτελικά των πρώτων πέντε Masters της σεζόν!

Αν, πάντως, καταφέρει να σηκώσει τον τίτλο στην πατρίδα του, θα έχει πλέον κερδίσει και τα εννέα Masters του tour, κάτι που έχει πετύχει μόνο ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Και είναι μόνο 24 ετών!

Πρώτα, βέβαια, θα πρέπει να φτάσει στον τελικό και για να γίνει αυτό, θα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο είτε του Ντανίλ Μεντβέντεφ, είτε του Μαρτίν Λανταλούθε. Εκτός των άλλων, ο Σίνερ μετράει και 27 διαδοχικές νίκες στο tour.

Στον άλλο ημιτελικό, θυμίζουμε, θα αναμετρηθούν Κάσπερ Ρουντ και Λουτσιάνο Νταρντέρι. Δύο Ιταλοί, λοιπόν, στην τετράδα του ιταλικού τουρνουά!