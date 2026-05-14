Πλάνα για ανέγερση του «Λόντον Κολοσσίουμ», βάση και για το ΝΒΑ Europe

Tα πλάνα για την ανέγερση του μεγαλύτερου κλειστού γηπέδου του Λονδίνου, χωρητικότητας 25.000 θέσεων, το οποίο θα ονομάζεται Λόντον Κολοσσίουμ (London Colosseum) αποκαλύφθηκαν την Τετάρτη (13/5) στη βρετανική πρωτεύουσα, από μια ισχυρή κοινοπραξία.

Σχεδιασμένο από την "CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS", το Κολοσσαίο του Λονδίνου θα βρίσκεται στην «καρδιά» του Ολυμπιακού Πάρκου Βασίλισσας Ελισάβετ στο Στράτφορντ. Όπως τονίζει η "Daily Mail", το νέο αυτό εντυπωσιακό κλειστό γήπεδο του Λονδίνου θα αποτελεί βάση το NBA Europe όταν αυτό ξεκινήσει (σ.σ. ΝΒΑ και FIBA προγραμματίζουν αυτό να συμβεί τον Οκτώβριο του 2027), ενώ θα φιλοξενεί και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πυγμαχίας, πολλά ακόμη αθλήματα έως και διεθνείς αγώνες esports και gaming.

Οι δύο από τις 16 ομάδες που έχουν προαναγγείλει οι διοργανωτές του ΝΒΑ Europe πως θα μετέχουν στην πρώτη σεζόν της νέας ευρωπαϊκής θα προέρχονται από την Αγγλία, μία από το Λονδίνο και μία από το Μάντσεστερ.

Δεν έχει δοθεί ακόμη χρονοδιάγραμμα για το πότε θα μπορούσε να κατασκευαστεί το Κολοσσαίο του Λονδίνου, εφόσον δοθεί άδεια πολεοδομίας.

Επιπρόσθετα, στα σχέδια περιλαμβάνεται και ένας εντυπωσιακός πολυλειτουργικός πύργος που θα στεγάζει ένα ξενοδοχείο, κατοικίες και κοινοτικούς χώρους, καθώς και χώροι για μία νέα "London Colosseum Academy".

Όταν ανεγερθεί το London Colosseum θα είναι το μεγαλύτερο κλειστό γήπεδο του Ηνωμένου Βασίλείου, ξεπερνώτας σε χωρητικότητα το "Co-op Live" στο Μάντσεστερ που δόθηκε στο κοινό το 2024 (23.500 θέσεις) και την O2 Arena (20.000 θέσεων), της οποίας οι εργασίες ανέγερσης ολοκληρώθηκαν το 2007.